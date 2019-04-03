Госдума утвердила новую дату вступления в силу закона о хостелахРБК 05:37

Я думаю, что завтра уже на пленарном заседании мы сможем рассмотреть соответствующий проект постановления.

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Госдума утвердила новую дату вступления в силу закона о хостелах

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