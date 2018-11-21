Экономика
Госдума утвердила бюджет на 2019–2021 годы
Госдума утвердила бюджет на 2019–2021 годыГазета.Ru08:52
Правительство провело через Госдуму проект федерального бюджета на 2019 - 2021 годы. Одобренный в третьем чтении законопроект закрепляет финансирование президентских нацпроектов и дает право продолжать накапливать резервы в Фонде национального благосостояния.
Газета.Ru08:52
с чего всё началось
В свою очередь, расходы в 2019 году предполагаются на уровне 18,037 трлн рублей, в 2020 году – 18,994 трлн рублей, в 2021 году – 20,026 трлн рублей. Профицит федбюджета в 2019 году будет 1,932 трлн рублей, в 2020 году – 1,224 трлн рублей, в 2021 году — 952 млрд рублей.Государственная Дума РФ07:28
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