Экономика
Госдума ужесточила контроль за деньгами дольщиков
Госдума ужесточила контроль за деньгами дольщиковDP.RU04:43
Депутаты Госдумы приняли в окончательном, третьем чтении закон об ужесточении контроля за средствами дольщиков, передает ТАСС в среду, 19 декабря. Согласно принятому закону, с 1 июля 2019 года все застройщики, использующие средства дольщиков, должны будут перейти на экскроу-счета.
DP.RU04:43
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Госдума окончательно приняла закон об ужесточении контроля над средствами дольщиков
Комсомольская правда05:23
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