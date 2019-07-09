Ко второму чтению закон был дополнен депутатской поправкой, которая упростит реализацию права инвалидов на парковку в разных городах страны.

с чего всё началось

После вступления в силу закона региональные и муниципальные власти должны будут сами сверяться с данными федерального реестра, а для инвалидов с лета 2020 года отпадет необходимость получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку и угроза штрафа за неоплату по незнанию

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