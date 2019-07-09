Общество
В России упростили процедуру подтверждения инвалидностиLenta.ru 10:20
Ранее в мае сообщалось, что правительство своим постановлением упростило процедуру и сократило сроки освидетельствования граждан для получения инвалидности.
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После вступления в силу закона региональные и муниципальные власти должны будут сами сверяться с данными федерального реестра, а для инвалидов с лета 2020 года отпадет необходимость получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку и угроза штрафа за неоплату по незнанию
— Вячеслав Володин, российский политикАМИТЕЛ 12:13
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Происшествия
Названа возможная причина аварии на «Лошарике»
Авария на глубоководном аппарате ВМФ России АС-31 "Лошарик" могла произойти из-за взрыва литиевого аккумулятора.
Обновлено в 14:52
Политика
Телеведущий Андрей Малахов обратился к Владимиру Зеленскому
Обновлено в 00:48
Экономика
Курс грузинской валюты обновил исторический минимум
Курс национальной валюты Грузии резко снизился и побил новый антирекорд.
Обновлено в 09:29
Экономика
En+ перерегистрировалась в российском офшоре
«9 июля 2019 года компания была проинформирована акционерным обществом «Корпорация развития Калининградской области» о том, что с 9 июля 2019 года она зарегистрирована в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации», — говорится в сообщении En+.
Обновлено в 15:34
Здоровье
В мире увеличивается число детей, страдающих от ожирения
В докладе Экономического и социального совета ООН отмечается рост числа людей всех возрастных групп, включая детей до пяти лет, страдающих от избыточной массой тела.
Обновлено в 15:27
Политика
Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено в 07:27
Экономика
Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России
Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено в 05:36
Политика
Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
ЖКХ
В Петербурге устранили подтопления после ливней
Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 12:08
Происшествия
В Ростове локализован пожар в Музыкальном театре
Как ранее сообщал РБК Ростов, информация о загорании кровли Музыкального театра поступила в 17:01.
Обновлено в 12:20
Политика
Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет
Обновлено в 10:27
Экономика
Чешский акционер продаст акции золотодобывающей Polymetal на $267 млн
Оценка в $267 млн рассчитана исходя из цены акции на момент закрытия торгов, однако букбилдинг обычно предполагает дисконт к рынку.
Обновлено в 14:27
Происшествия
Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку
Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.
Обновлено в 13:02
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Минске при посредничестве Дональда Трампа, Ангелы Меркель, Терезы Мэй и Эммануэля Макрона.
Обновлено вчера в 05:35
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Супруг кассира из Башкирии, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей в банке, утверждает, что проиграл украденные деньги в азартных играх.
Обновлено вчера в 15:24
Авто
В седан Honda Civic поставили двигатель от лодки. И он поехал
Обновлено в 14:00
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено в 12:26
Политика
Трамп назвал «дурацким» раскритиковавшего его британского посла
Президент США Дональд Трамп назвал "дурацким" посла Великобритании в США Кима Дэррока, который в направленных в Лондон секретных телеграммах нелестно высказывался об администрации американского президента.
Обновлено в 08:55
Общество
В США прошел забег людей в костюмах тираннозавров
В городе Оберн, штат Вашингтон, прошел забег людей в костюмах тираннозавров. Соревнование провели на ипподроме при казино Emerald Downs.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками
Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Виннипеге из-за утечки газа в отеле госпитализированы 46 человек
В канадском Виннипеге 46 постояльцев отеля были госпитализированы из-за отравления угарным газом.
Обновлено в 15:09
Политика
В Кремле считают абсурдом отказ Лондона в аккредитации Sputnik и RT
Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Великобритании не выдал представителям информагентства RT аккредитацию для участия в Глобальной конференции по свободе прессы.
Обновлено в 07:09
Происшествия
У детей женщины, подозреваемой в избиении девочки в Ингушетии, обнаружены отставания в развитии
Отставания в психическом и физическом развитии обнаружены, по предварительным данным, у двух сыновей женщины, подозреваемой в избиении семилетней девочки в Ингушетии.
Обновлено в 15:34
Происшествия
На Алтае опекун «в воспитательных целях» сломала ногу ребенку
Опекун применяла наказание к детям «в воспитательных целях», если те плохо учились, одному из них она сломала ногу.
Обновлено в 13:29
Политика
Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Политика
Зеленский отменил парад в День независимости на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отменяет военные парад в День независимости на Украине, который пройдет 24 августа, передает ТАСС.
Обновлено в 11:31
Экономика
Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAX
Поставки самолетов Boeing 737 сократились во втором квартале 2019 года более чем вдвое по сравнению с первым, следует из отчета компании.
Обновлено в 14:42
Наука
Врачи Австралии научились возвращать подвижность парализованных рук
Обновлено 07 июля в 16:58