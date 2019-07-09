Общество

Госдума упростила получение инвалидностиТруд 10:09

Госдума во вторник, 9 июля приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, упрощающий гражданам получение группы инвалидности. Теперь россиянам с ограниченными возможностями не придется предоставлять чиновникам справки в бумажном виде.
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Вячеслав Володин
После вступления в силу закона региональные и муниципальные власти должны будут сами сверяться с данными федерального реестра, а для инвалидов с лета 2020 года отпадет необходимость получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку и угроза штрафа за неоплату по незнанию
— Вячеслав Володин, российский политикАМИТЕЛ 12:13

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