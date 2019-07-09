Общество
Госдума упростила получение соцподдержки инвалидамиRT на русском 08:08
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
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После вступления закона в силу региональные и муниципальные власти должны будут сами сверяться с данными федерального реестра, а для инвалидов с лета 2020 года отпадёт необходимость получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку и угроза штрафа за неоплату по незнанию.
— Вячеслав Володин, российский политикАргументы недели 08:57
с чего всё началось
Госдума приняла законопроект, согласно которому людям с инвалидностью больше не придется предоставлять бумажные справки, чтобы подтвердить ее.РИА Новости08:22
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