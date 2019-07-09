Общество
В России упростили получение подтверждения инвалидности и соцподдержкиRuNews24.ru 10:17
Володин назвал законопроект «удачным примером цифровизации государственных услуг». Для людей со степенью инвалидности с 2020 года предполагается выделять 10% мест на парковках общего пользования.
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После вступления в силу закона региональные м муниципальные власти должны будут сами сверяться с данными федерального реестра, а для инвалидов с лета 2020 года отпадет необходимость получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку и угроза штрафа за неоплату по незнанию
— Вячеслав Володин, российский политикАМИТЕЛ 12:13
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