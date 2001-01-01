Экономика

Госдума создает в России маркетплейсы финансовых услугREGNUM 06:49

Пакет законопроектов, направленных на создание в РФ системы онлайн-супермаркетов финансовых продуктов и услуг — маркетплейсов, — Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Центробанке рассказали, чего не стоит ожидать от финансовых маркетплейсов

Парламентская газета13:20

Вкладчики смогут следить за своими финансами через портал госуслуг

Legal.Report07:49

«Справороссы» попытались передать Нацфинсовету полномочия по установлению ключевой ставки ЦБ. Не получилось

Вести.Финанс04:33

Госдума создает в России маркетплейсы финансовых услуг

REGNUM06:49

Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании финансовой электронной площадки

Агентство Москва06:42

Госдума приняла в I чтении законопроект о маркетплейсе для банковских и страховых услуг

ТАСС06:47

В первом чтении принят пакет законопроектов о создании в РФ финансового marketplace

Финмаркет07:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 14:15, Вашингтон
Происшествия

Кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину

Обновлено в 07:01
Общество

СМИ сообщили о планах Абрамовича купить виллу в Израиле за $63 млн

Предприниматель Роман Абрамович планирует приобрести виллу в Израиле, стоимость которой оценивается в $63 млн (более 4 млрд рублей).
Обновлено в 13:51
Политика

Нидерланды объявили об уголовном преследовании Стрелкова по делу MH17

Представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием причин гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, официально назвали имена четырех подозреваемых по делу о гибели MH17: бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области

Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Экономика

Структуры Абрамовича, Абрамова и партнеров продадут 1,7% акций Evraz

Evraz получил уведомление от структур своих основных акционеров о намерении продать на рынке 25 млн акций, или около 1,7% капитала компании, в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.
Обновлено в 12:34
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
Общество

Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО

На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.
Обновлено в 09:38
Происшествия

При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека

В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
Обновлено в 13:44
Авто

В России реальные продажи машин в мае упали на 18%

Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Политика

Сирия попросила у Китая военной помощи

Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что на переговорах в Китае попросил у Пекина военные и политические инструменты для борьбы с уйгурами-исламистами в Идлибе.
Обновлено в 13:45
Политика

Саакашвили пробежал через работающие фонтаны в Одессе

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили пробежал через работающие фонтаны в Одессе.
Обновлено в 11:56
Политика

Зеленский отреагировал на выводы следствия по делу о гибели «Боинга»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выводы Международной следственной группы (JIT) по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 13:01
Происшествия

На Ставрополье десятилетний мальчик пострадал в аквапарке

Обновлено в 11:24
Происшествия

Младший сын хоккеиста Соколова обвинил брата в убийстве матери

15-летний Арсений уверяет — мать зарезал не он, а старший брат.
Обновлено вчера в 14:11
Политика

США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»

США внесли в санкционные списки небанковскую кредитную организацию ООО "Русское финансовое общество", говорится в распространенном сообщении минфина Соединенных Штатов.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Малиновская объяснила причину своего исчезновения из телеэфира

Маша Малиновская была на пике популярности в начале 2000-х годов. Многие считали ее иконой стиля и пытались повторить образы певицы.
Обновлено в 07:44
Наука

Антидепрессанты снизили восприимчивость к чужой боли

Способность к эмпатии не пропадает при депрессии, но умение сопереживать чужой боли может нарушиться при приеме антидепрессантов.
Обновлено в 12:43
Происшествия

В массовой драке у метро «Электрозаводская» в Москве убит мужчина

Обновлено в 01:11
Шоу-бизнес

Дарина Эрвин поделилась новым чувственным снимком с Александром Цекало

Александр Цекало со своей супругой счастливо живут вместе. Новое фото жены продюсера Дарины Эрвин в очередной раз стало тому подтверждением.
Обновлено в 08:02
Политика

Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдот

Лисина возмутили заявления Чубайса, которые тот произнес на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня.
Обновлено в 12:56
Происшествия

После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Футбол

Леонид Федун пообещал отдать болельщикам контроль над «Спартаком»

Леонид Федун пообещал к 2023 году передать контроль над «Спартаком» фанатам клуба.
Обновлено в 11:39
Общество

Промсвязьбанк сообщил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева

Судебные приставы провели проверку арестованного имущества Института русского реалистического искусства (ИРРИ), принадлежащего бывшему совладельцу Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею Ананьеву.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

Мать убитой в Испании девочки практиковала нетрадиционную репродукцию

Обновлено в 14:01
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Обновлено в 05:44
Футбол

Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА

Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.
Обновлено в 13:08
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено вчера в 12:18
Политика

В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова

Обновлено в 13:02
Здоровье

ВОЗ опасается, что успехи медицины могут сойти на нет за столетие

Руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировые правительства одобрить новый вид контроля за применением антибиотиков.
Обновлено в 02:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное