Экономика
Госдума создает в России маркетплейсы финансовых услугREGNUM 06:49
Пакет законопроектов, направленных на создание в РФ системы онлайн-супермаркетов финансовых продуктов и услуг — маркетплейсов, — Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Центробанке рассказали, чего не стоит ожидать от финансовых маркетплейсов
Парламентская газета13:20
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 18:43, Вашингтон
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Новейшие комплексы ПВО «Панцирь-СМ» и С-350 вскоре поступят в войска
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения (ЗРПК) "Панцирь-СМ" планируется завершить в 2021 году.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Политика
Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы
В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Политика
Дания определилась с маршрутом «Северного потока-2»
В Дании с 19 июня начинаются общественные публичные слушания по строительству трубы "Северного потока-2", по результатам которых Королевство, наконец, выдаст свой вердикт в отношении данного проекта.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие
Подозреваемый в крушении MH17 «Хмурый» прокомментировал обвинения
Сергей Дубинский, которого Совместная следственная группа считает одним из основных подозреваемых в причастности к крушению «Боинга» MH-17, назвал бредом обвинения в свой адрес.
Обновлено в 16:31
ЖКХ
В России для жителей нижних этажей вырастет плата за отопление
Жильцам первых этажей придется оплачивать большую сумму за отопление.
Обновлено в 17:35
Происшествия
В США сошел с рельсов поезд с оружием
Железнодорожный состав с опасными материалами и оружием сошел с рельсов в американском штате Невада, сообщил в среду офис шерифа округа Элко в своем Facebook.
Обновлено в 15:47
Шоу-бизнес
Актер Александр Никольский стал жертвой мошенницы
Актер никогда не был замешан в крупных скандалах, однако недавно его обвинили в разрушении семьи.
Обновлено в 12:00
Политика
В Киеве приняли к рассмотрению иск о регистрации «новой церкви»
Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о незаконности регистрации "новой церкви" Украины, сообщил в среду юридический отдел канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 13:17
Наука
Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин
Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено в 13:34
Политика
Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено в 14:50
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Общество
Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад
Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
В Подмосковье задержали экс-начальника отдела МВД по борьбе с наркотиками
Следователи Московской области задержали бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления МВД "Раменское" Дмитрия Панкратова.
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес
Малахов показал состояние Алибасова после выписки
Обновлено в 10:55
Экономика
Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд
Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Обновлено в 15:11
Общество
Следком проверит обращение к Путину многодетных семей из Подсолнухов
Начата доследственная проверка по обращению к Владимиру Путину многодетных семей из поселка Подсолнухи Тукаевского района.
Обновлено в 15:13
Общество
Законопроект об информировании о ходе судебных дел внесен в Госдуму
Согласно предлагаемым поправкам, лицо может дать согласие дополнительно получать информацию о начатом судебном разбирательстве, о ходе движения дела и других процессуальных действиях через портал государственных и муниципальных услуг.
Обновлено в 08:19
Происшествия
В Москве задержали мужчину, стрелявшего по прохожим из окна квартиры
Несколько человек ранено на юге Москвы после того, как мужчина из окна жилого дома устроил стрельбу по прохожим из оружия.
Обновлено в 08:42
Политика
В Мексике ратифицировали торговый договор с США и Канадой
Мексиканский сенат ратифицировал соглашение о свободной торговле с США и Канадой, который получил название USMCA (или T-MEC).
Обновлено в 17:38
Футбол
Тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» или «Сперанцей» в Лиге Европы
Коллектив Игоря Черевченко во 2-м раунде сыграет с победителем противостояния в 1-м раунде «Нефтчи» (Азербайджан) — «Сперанца» (Молдавия).
Обновлено в 08:16
Экономика
Доходность для акционеров вывела ЛУКОЙЛ в мировые лидеры
Средний показатель доходности ЛУКОЙЛа за пять лет (2014–2018) составил 27,1%. Составители рейтинга отметили, что российская компания щедра к своим акционерам, а кроме того, показывает хороший рост выручки, сообщает РБК.
Обновлено в 18:37
Происшествия
В Канаде из-за лесных пожаров эвакуированы более 9 тысяч человек
Из-за лесных пожаров в провинции Альберта в Канаде свои дома покинули более 9 тыс. человек, передает Global News.
Обновлено в 18:31
Политика
Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на территории завода «Советская звезда»
Пожар произошел на территории завода «Советская звезда» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.
Обновлено в 15:52
Футбол
ФИФА может перенести чемпионат мира из Катара
ФИФА не исключает возможности переноса чемпионата мира по футболу 2022 года из Катара.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
Обновлено в 11:35