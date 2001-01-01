Экономика

Госдума создает в России маркетплейс финансовых услугREGNUM 06:49

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Пакет законопроектов, направленных на создание в РФ системы онлайн-супермаркета финансовых продуктов и услуг — маркетплейс, — Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.
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