Экономика
Госдума создает в России маркетплейс финансовых услугREGNUM 06:49
Пакет законопроектов, направленных на создание в РФ системы онлайн-супермаркета финансовых продуктов и услуг — маркетплейс, — Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:17, Вашингтон
Политика
Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек
Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Политика
Госдума приняла закон о выращивании мака в медицинских целях
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о снятии запрета на культивирование наркосодержащих растений в медицинских целях.
Обновлено в 07:44
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Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Здоровье
Гидрометцентр: В Казани в воздухе превышено содержание этилбензола
В Казани в Московском районе было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) этилбензола, сообщает Гидрометцентр РТ.
Обновлено в 07:00
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Дениса Глушакова
Полузащитник и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков покидает команду.
Обновлено в 05:44
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 04:06
Политика
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Обновлено в 07:27
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
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Музыка
Дочь Алсу спела с Ержаном Максимом
Обновлено вчера в 22:04
Шоу-бизнес
После программ о Жанне Фриске на ТВ Шепелев заявил о травле
Шоумен Дмитрий Шепелев, вдовец певицы Жанны Фриске, пожаловался на "коллапс" в своем инстаграме.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
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Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову
В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.
Обновлено в 06:34
Политика
Берлин заинтересован во встрече в «нормандском формате» на высшем уровне
В Берлине заинтересованы во встрече нормандского формата на высшем уровне, встреча советников должна подготовить ее, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.
Обновлено в 08:08
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Хоккей
Генменеджер «Динамо»: не собираемся обменивать Шипачева
Генеральный менеджер московского хоккейного клуба "Динамо" Виктор Меркулов заявил, что клуб не собирается обменивать форварда Вадима Шипачева.
Обновлено в 07:38
Хоккей
Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада
Обновлено в 04:03
Политика
В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве Джамаля Хашукджи
Эр-Рияд виновен в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.
Обновлено в 06:35
Футбол
ФК «Ростов» представил форму на новый сезон
Обновлено в 08:10
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Армия и оружие
США спасут Европу от России при помощи кредитной иглы
По мнению Энгеля, американские кредиты защитят союзников США от "агрессивной России".
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Башкирии загорелся завод по производству резиновых изделий
В поселке Красный Яр в Уфимском районе Башкирии произошел пожар на производстве, где изготавливаются резиновые и железобетонные изделия.
Обновлено в 05:39
Футбол
Леонид Слуцкий: «Одегард и Головин могут выйти на уровень Эриксена»
Надеюсь, что в ближайшие год-два подтвердит все выданные ему авансы не только на уровне "Витесса", но и на уровне большого европейского клуба.
Обновлено в 07:53
Футбол
Столичный ЦСКА выкупил трансфер Влашича у «Эвертона»
Московский ЦСКА смог договориться с английским «Эвертоном» о выкупе трансфера полузащитника Николы Влашича.
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Происшествия
СК возбудил дело после гибели мужчины в ходе драки у метро в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в драке около станции метро «Электрозаводская» в Москве.
Обновлено в 06:08
Политика
Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призывает активнее вовлекать граждан в реализацию национальных проектов, отмечая, что в настоящее время с ними знакомы только 44%.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Подмосковье обрушился автомобильный мост через реку
Часть автомобильного моста через реку Лама в Московской области обрушилась, не выдержав проезжавшего грузовика.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала, как познакомилась с королем Малайзии
Осенью прошлого года Оксана Воеводина стала женой малайзийского монарха Мухаммада V. Русская красавица и победительница конкурса «Мисс Москва» 2015 года также приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана.
Обновлено в 07:00