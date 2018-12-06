Политика
Госдума согласилась лишить неприкосновенности депутата Белоусова
Госдума согласилась лишить неприкосновенности депутата БелоусоваИзвестия08:31
Госдума на заседании в четверг, 6 декабря, дала согласие на лишение неприкосновенности депутата фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в парламенте.
Известия08:31
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Мы сочли возможным дать согласие Генеральной прокуратуре РФ на лишение частичной неприкосновенности нашего коллеги и возбуждение в отношении него уголовного дела.
— Отари Аршба, российский политикURA.Ru вчера в 05:59
с чего всё началось
Представление Генпрокуратуры о лишении Белоусова неприкосновенности поступило в Госдуму в июне этого года. Сообщалось, что оно связано с делом обвиняемого в коррупции экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.Интерфакс07:10
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Комиссия Госдумы согласилась лишить неприкосновенности депутата Белоусова по делу о взятке
Интерфакс04 декабря в 06:16
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