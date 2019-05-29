Экономика
Госдума собирается ввести классификацию инвесторовEastRussia вчера в 10:05
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому вводятся различные категории для инвесторов-физлиц. Теперь допуск к тем или иным проектам для гражданина, желающего вложить свои средства, будет ограничен исходя из его статуса.
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Армия и оружие
Военный вертолет разбился на Украине
Обновлено в 00:27
Политика
Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.
Обновлено вчера в 15:53
Общество
В Красноярске гомосексуалистов просят уволиться с работы
62% опрошенных красноярцев слышали, что гомосексуалистов просили уволиться с работы по собственному желанию.
Обновлено в 00:34
Армия и оружие
Россия отвергла обвинения США в нарушении ядерного договора
Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Мать бросила двух детей в хостеле в Подмосковье
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Пушков прокомментировал призыв Зеленского к политикам есть шаурму
Алексей Пушков, являющийся председателем комиссии Совета Федерации по информационной политики, ответил на призыв украинского президента Владимира Зеленского к политикам питаться шаурмой на своей странице в социальной сети Twitter в среду.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе
Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено 28 мая в 13:57
Общество
Далай-лама раскрыл секрет счастья
Обновлено вчера в 21:42
Транспорт
СМИ сообщили о повышении цен на билеты в плацкарте
В апреле гендиректор Федеральной пассажирской компании, которая является «дочкой» РЖД, Пётр Иванов рассказал о цене на билет в новый вагон купе с душем и сейфами.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Пожизненный приговор новосибирскому серийному убийце вступил в силу
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Си Цзиньпин откроет павильон панд в Московском зоопарке
Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в торжественной церемонии открытия павильона для двух панд, переданных Китаем Московскому зоопарку, сообщил в четверг замглавы МИД КНР Чжан Ханьхуэй.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
В случае принятия новых норм, право на негосударственные пенсии получат женщины, достигшие возраста 55 лет, а мужчины - 60 лет.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек
Обновлено вчера в 19:14
Политика
Путин предложил изменить правила расчета пенсий
«Отмечу подготовку Евразийской комиссией соглашения, которое даст возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств Союза», — приводит ТАСС слова Путина.
Обновлено вчера в 04:56
Общество
Путин снизил госпошлину на временный вывоз культурных ценностей
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому снижается размер государственной пошлины за выдачу разрешения на временный вывоз культурных ценностей.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Три человека спасены из вентиляционной шахты на северо-востоке Москвы
Как сообщили в МЧС, по прибытии спасательная бригада установила, что в вентиляционной шахте на глубине 5 м находятся три человека.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
МВД: За мошенничество в сфере ЖКХ задержаны более 60 человек
МВД в сотрудничестве с Росгвардией задержали более 60 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Обновлено вчера в 23:59
Здоровье
Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
Обновлено вчера в 07:17
Баскетбол
«Химки» вышли в финал Единой лиги и сыграют с ЦСКА
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Путин разрешил россиянам с ВИЧ усыновлять детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий людям с ВИЧ или вирусом гепатита C усыновлять детей.
Обновлено вчера в 22:51
Футбол
«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы
"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
В Новосибирской области в ДТП погибли два человека
Обновлено в 00:27
Происшествия
В Екатеринбурге 16-летний водитель Hyundai насмерть сбил байкера
В Екатеринбурге на проезжей части не смогли разъехаться два транспортных средств, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
Обновлено вчера в 23:37
Транспорт
Власти Москвы и Подмосковья решили не выводить метро в область
Власти Москвы и Подмосковья решили не выводить метро в область - в Мытищи, Красногорск и Балашиху.
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Под питерским дождем: Анна Нетребко показала свои стройные ноги
Обновлено вчера в 15:17
Наука
В Египте археологи обнаружили жилой дом возрастом две тысячи лет
Экспедиция Археологической школы Научного тренировочного центра, работавшая в районе некрополя Туна эль-Габаль в центральной части Египта, обнаружила жилой дом, входивший во времена Птолемеев (IV век до нашей эры – начало нашей эры) в крупный жилой комплекс, пишет газета "Аль-Ахали".
Обновлено вчера в 05:58
Игры
Создатели Pokemon Go запустят игру, в которой нужно спать
Обновлено вчера в 14:33
Кино
Горбачев планирует посмотреть сериал «Чернобыль»
Последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев пообещал посмотреть «Чернобыль». В частности, политик оценит свою роль в киноленте.
Обновлено вчера в 12:07