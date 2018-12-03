Госдума в 2018 году сэкономила около полумиллиарда рублей из порядка 10,69 млрд бюджетных средств, выделенных на ее деятельность, в том числе более 100 млн рублей - на фонде оплаты труда депутатов. Об этом сообщил в понедельник журналистам председатель палаты Вячеслав Володин.

с чего всё началось

Госдума в 2018 году сэкономила около полумиллиарда рублей из порядка 10,69 млрд бюджетных средств, выделенных на ее деятельность, в том числе более 100 млн рублей - на фонде оплаты труда депутатов.

Госдума сэкономила около 500 млн рублей бюджетных средств в 2018 году

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