Госдума решила смягчить наказание за хранение наркотиковИзвестия 13:19

Законопроектом (есть в распоряжении Дождя) предлагается перевести часть 2 статьи 228 УК, предусматривающую ответственность за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере, из категории тяжких преступлений в категорию преступлений средней тяжести, установив наказание от двух до пяти лет лишения свободы вместо действующей санкции от трех до десяти лет.

с чего всё началось

Сейчас часть вторая этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы, мы предлагаем до 5 лет максимально. Верховный суд свою позицию высказал, он поддерживает законопроект. Также МВД положительно высказалось.

Происшествия Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.

Происшествия Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить Министерство внутренних дел России подготовила расширенный перечень с признаками алкогольного и наркотического опьянения у водителей.

Футбол Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.

Политика Климкин оценил шансы Украины на вступление в ЕС в ближайшие 10 лет Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что у Украины нет шансов вступить в Евросоюз в ближайшие 10 лет из-за затянувшегося процесса переговоров с альянсом.

Общество В России изменят правила выезда детей за границу В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.

Интернет WhatsApp решил судиться c пользователями Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.

Политика Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что РФ и КНР в числе других стран распространяют слухи о разногласиях в администрации США.

Музыка Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ» Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».

Происшествия Два человека захвачены в заложники в тюрьме во Франции Захват заложников произошел во вторник в тюрьме, расположенной в населенном пункте Конде-сюр-Сарт (департамент Орн, Франция), сообщил со ссылкой на собственные источники французский телеканал BFMTV.

Политика Зеленский отменил часть указов Порошенко Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Украины Петра Порошенко о назначениях членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.

Политика Макрон анонсировал переговоры с Путиным Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.

Футбол Станислав Черчесов: «Чалов заслуженно сидел на скамейке запасных» Если вы обратили внимание, сегодня наш соперник начал играть 5-3-2 – как против Шотландии, мы к этому были готовы.

Здоровье Врачи выявили неожиданную пользу кофе Родители узнали об этом, когда по ошибке приобрели капсулы с кофе без кофеина, и состояние мальчика ухудшилось.

Авто Audi отзывает новые электрокары e-tron в США Американский офис концерна Audi объявил об отзыве 1 тыс. 644 электрических кроссоверов e-tron.

Футбол Дзюба: последние 30 минут матча с Кипром дались очень тяжело Радуюсь, что и киприоты встали вместе с нами. Последние 30 минут матча дались очень тяжело.

Армия и оружие Советский пулемет уничтожил современный американский броневик Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.

Происшествия Убитая любовница экс-главы Раменского района была ВИЧ-инфицированной Готова была порвать за него: что известно о романе убитой общественницы и главы Раменского района >> По некоторым данным, во время обысков в доме Исаенковой была обнаружена фотография супруги Кулакова, истыканная иголками, рядом с ней - самодельная кукла Вуду.

Армия и оружие В ВДВ рассказали о марш-броске на Приштину в июне 1999 года Участник броска на Приштину, начальник штаба - заместитель командующего ВДВ, Герой России, генерал-лейтенант Николай Игнатов рассказал о марш-броске на Приштину в ночь с 11 на 12 июня 1999 года.

Здоровье Врачи выяснили, могут ли семечки и косточки вызывать аппендицит Врачи выяснили, могут ли косточки, семечки и их шелуха, накапливаясь в придатке слепой кишки, вызывать аппендицит.

Политика Власти Италии смогут налагать штрафы на владельцев лодок с иммигрантами "Кабинет министров одобрил указ, который дает министерству внутренних дел под руководством Маттео Сальвини больше полномочий по отношению к иммигрантам, которые приплывают на лодках в территориальные воды Италии", - отмечает агентство.

Шоу-бизнес 45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.