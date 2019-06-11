Политика

Госдума решила смягчить наказание за хранение наркотиковИзвестия 13:19

Члены Государственной думы (ГД) разработали проект поправок, смягчающих наказание за хранение наркотиков без цели сбыта, рассказал депутат нижней палаты парламента Николай Брыкин.
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Николай Брыкин
Сейчас часть вторая этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы, мы предлагаем до 5 лет максимально. Верховный суд свою позицию высказал, он поддерживает законопроект. Также МВД положительно высказалось.
— Николай Брыкин, российский политикВладивосток-Новости 14:20
с чего всё началось

В Госдуме решили смягчить «антинаркотическую» статью УК

Законопроектом (есть в распоряжении Дождя) предлагается перевести часть 2 статьи 228 УК, предусматривающую ответственность за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере, из категории тяжких преступлений в категорию преступлений средней тяжести, установив наказание от двух до пяти лет лишения свободы вместо действующей санкции от трех до десяти лет.
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РИА Новости13:24

В Госдуме разработали проект о смягчении «антинаркотической» статьи УК

RT на русском13:02

В Думу внесут законопроект о смягчении наказания на хранение наркотиков без цели сбыта

Интерфакс12:58

В Госдуме заявили, что проект поправок в статьи о наркотиках еще не готов к внесению

ТАСС15:05

В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков

Lenta.ru11:59

В Госдуме решили смягчить «антинаркотическую» статью УК

Дождь11:14
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