Политика
В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиковГазета.Ru 14:41
В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин также поддержал изменение статьи 228 УК РФ.
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Сейчас часть вторая этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы, мы предлагаем до 5 лет максимально. Верховный суд свою позицию высказал, он поддерживает законопроект. Также МВД положительно высказалось.
— Николай Брыкин, российский политикВладивосток-Новости 14:20
с чего всё началось
Законопроектом (есть в распоряжении Дождя) предлагается перевести часть 2 статьи 228 УК, предусматривающую ответственность за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере, из категории тяжких преступлений в категорию преступлений средней тяжести, установив наказание от двух до пяти лет лишения свободы вместо действующей санкции от трех до десяти лет.Дождь11:14
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