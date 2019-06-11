Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режимИзвестия 04:35

Анонсированные властями ужесточения отложены на неопределенный период Комитеты Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовали правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч: сначала необходимо проверить дорожные знаки на трассах и региональные системы фиксации нарушений.

с чего всё началось

Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч. Об этом 11 июня пишет «Коммерсант».

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