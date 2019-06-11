Транспорт
Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режимИзвестия 04:35
Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч. Об этом 11 июня пишет «Коммерсант».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Анонсированные властями ужесточения отложены на неопределенный период Комитеты Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовали правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч: сначала необходимо проверить дорожные знаки на трассах и региональные системы фиксации нарушений.Коммерсантъвчера в 18:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Депутаты посоветовали правительству сохранить нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч
Екатеринбург Онлайнвчера в 22:55
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
Общество
В России на пожарах ежедневно гибнет более 20 человек
Каждый день в России в среднем происходит более 1,3 тысячи пожаров, на которых гибнет свыше 20 человек, заявил во вторник глава МЧС Евгений Зиничев.
Обновлено в 04:50
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено 09 июня в 22:42
Авто
Почему АвтоВАЗ не устанавливает 1,8-литровый двигатель на Lada Largus
За 8 лет присутствия на российском рынке универсал Lada Largus пережил настоящую ревизию своей моторной гаммы, только есть одно «но»: в ней никогда не было 1,8-литрового двигателя.
Обновлено в 02:09
Общество
Роспотребнадзор предложил не уничтожать пригодные к еде продукты
Как сообщается на сайте СПЧ, "ведомство считает целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".
Обновлено в 04:31
Происшествия
Адвокаты журналиста Голунова обжаловали домашний арест
Решение суда о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, обжаловано его защитниками.
Обновлено в 04:40
Политика
Даудов отреагировал на снос чеченских указателей под Кизляром
Дорожные знаки границы Шелковского района Чечни и Кизлярского района Дагестана снесены жителями соседней республики самовольно, заявил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.
Обновлено в 02:28
Культура
Участник шоу «Голос» найден мертвым
Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 04:19
Общество
В московских водоемах погибает рыба из-за жары, заявила эколог
Гибель рыбы в московских водоемах происходит из-за наступившей в городе сильной жары, отсутствия ветра и недостатка кислорода в воде, сообщил РИА Новости лидер экологического движения "Зеленая Москва" Максим Шингаркин.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Экс-глава ВДВ Георгий Шпак о подготовке броска на Приштину в 1999 году
В ночь на 12 июня 1999 года батальон российских десантников, совершивший марш-бросок из Боснии и Герцеговины в Косово, установил контроль над стратегически важным аэродромом Слатина под Приштиной.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Нижнем Тагиле умер пострадавший при взрыве газа в доме
Обновлено в 00:52
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Политика
Россия призвала Совбез ООН взять под контроль ситуацию в Косово
Россия призывает Совет Безопасности ООН взять под постоянный контроль ситуацию в Косово.
Обновлено в 02:26
Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Музыка
Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой
Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Хоккей
Директор «Трактора» прокомментировал трансфер Войнова в команду
Директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал информацию с трансфером Вячеслава Войнова в челябинскую команду.
Обновлено в 05:11
Футбол
«Ювентус» может купить четырёх игроков «Реала»
Туринский «Ювентус» проявляет интерес к целой группе игроков мадридского «Реала», утверждает Tuttosport.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, но риск внутреннего кровотечения сохраняется, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая показала нереальную фигуру в бикини
Фигуре Высоцкой могут позавидовать даже молодые девушки.
Обновлено в 03:00
Здоровье
Томские медучреждения завтра будут работать по особому графику
График работы «скорой медицинской помощи» в Томске и районах останется неизменным — ежедневно, круглосуточно.
Обновлено в 03:49
Общество
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию
Россияне будут получать недорогие покупки, заказываемые на торговой площадке AliExpress, на две недели раньше прежнего срока.
Обновлено в 04:48
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
Экономика
ВЭБ.РФ может потерять универмаг «Цветной» в центре Москвы
Сбербанк выставил на торги права требования к компаниям, владеющим универмагом «Цветной», следует из сообщении электронной площадки Российского аукционного дома.
Обновлено вчера в 17:09
Общество
Правительство протестирует в Чувашии беспилотные автомобили
Предполагается, что первыми на дороги выйдут автомобили, оборудованные беспилотными системами "Яндекса".
Обновлено в 02:52
Политика
Додон аннулировал указ о роспуске парламента
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено в 03:49
Культура
Сегодня в Москве открывается выставка «500-лет Тульскому кремлю»
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку
Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 01:42
Политика
Вход в КС Украины заблокировали перед приездом Зеленского
Въезд в Конституционный суд Украины был заблокирован протестующими против указов президента Владимира Зеленского перед его прибытием в здание для участия в слушаниях по рассмотрению жалобы депутатов Верховной рады на ее досрочный роспуск.
Обновлено в 04:19