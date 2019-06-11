Транспорт

Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режимИзвестия 04:35

Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч. Об этом 11 июня пишет «Коммерсант».
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Штрафы держат скорость 20 км/ч

Анонсированные властями ужесточения отложены на неопределенный период Комитеты Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовали правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч: сначала необходимо проверить дорожные знаки на трассах и региональные системы фиксации нарушений.
Коммерсантъвчера в 18:13

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Штрафы держат скорость 20 км/ч

Коммерсантъвчера в 18:13

Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим

Известия04:35

В Госдуме требуют проверить видеокамеры и «лишние» знаки на дорогах вместо ужесточения штрафов

Царьград02:25

Госдума РФ не спешит вводить штрафы за превышение скорости до 20 км/ч

REGNUM00:30

В Госдуме рекомендовали не ограничивать скоростной режим

Право.ру03:05

Депутаты посоветовали правительству сохранить нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч

Екатеринбург Онлайнвчера в 22:55

В Госдуме выступили против ужесточения скоростного режима

Национальная служба новостей04:59
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
Общество

В России на пожарах ежедневно гибнет более 20 человек

Каждый день в России в среднем происходит более 1,3 тысячи пожаров, на которых гибнет свыше 20 человек, заявил во вторник глава МЧС Евгений Зиничев.
Обновлено в 04:50
Общество

Немцы назвали самые красивые русские имена

В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено 09 июня в 22:42
Авто

Почему АвтоВАЗ не устанавливает 1,8-литровый двигатель на Lada Largus

За 8 лет присутствия на российском рынке универсал Lada Largus пережил настоящую ревизию своей моторной гаммы, только есть одно «но»: в ней никогда не было 1,8-литрового двигателя.
Обновлено в 02:09
Общество

Роспотребнадзор предложил не уничтожать пригодные к еде продукты

Как сообщается на сайте СПЧ, "ведомство считает целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".
Обновлено в 04:31
Происшествия

Адвокаты журналиста Голунова обжаловали домашний арест

Решение суда о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, обжаловано его защитниками.
Обновлено в 04:40
Политика

Даудов отреагировал на снос чеченских указателей под Кизляром

Дорожные знаки границы Шелковского района Чечни и Кизлярского района Дагестана снесены жителями соседней республики самовольно, заявил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.
Обновлено в 02:28
Культура

Участник шоу «Голос» найден мертвым

Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 04:19
Общество

В московских водоемах погибает рыба из-за жары, заявила эколог

Гибель рыбы в московских водоемах происходит из-за наступившей в городе сильной жары, отсутствия ветра и недостатка кислорода в воде, сообщил РИА Новости лидер экологического движения "Зеленая Москва" Максим Шингаркин.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Экс-глава ВДВ Георгий Шпак о подготовке броска на Приштину в 1999 году

В ночь на 12 июня 1999 года батальон российских десантников, совершивший марш-бросок из Боснии и Герцеговины в Косово, установил контроль над стратегически важным аэродромом Слатина под Приштиной.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В Нижнем Тагиле умер пострадавший при взрыве газа в доме

Обновлено в 00:52
Происшествия

На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв

Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Политика

Россия призвала Совбез ООН взять под контроль ситуацию в Косово

Россия призывает Совет Безопасности ООН взять под постоянный контроль ситуацию в Косово.
Обновлено в 02:26
Экономика

Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат

Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Музыка

Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой

Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Хоккей

Директор «Трактора» прокомментировал трансфер Войнова в команду

Директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал информацию с трансфером Вячеслава Войнова в челябинскую команду.
Обновлено в 05:11
Футбол

«Ювентус» может купить четырёх игроков «Реала»

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к целой группе игроков мадридского «Реала», утверждает Tuttosport.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, но риск внутреннего кровотечения сохраняется, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая показала нереальную фигуру в бикини

Фигуре Высоцкой могут позавидовать даже молодые девушки.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Су-27 перехватил летевшие к России разведчики США и Швеции

Обновлено в 02:15
Здоровье

Томские медучреждения завтра будут работать по особому графику

График работы «скорой медицинской помощи» в Томске и районах останется неизменным — ежедневно, круглосуточно.
Обновлено в 03:49
Общество

AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию

Россияне будут получать недорогие покупки, заказываемые на торговой площадке AliExpress, на две недели раньше прежнего срока.
Обновлено в 04:48
Происшествия

СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном

Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
Культура

СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца

Обновлено в 01:48
Экономика

ВЭБ.РФ может потерять универмаг «Цветной» в центре Москвы

Сбербанк выставил на торги права требования к компаниям, владеющим универмагом «Цветной», следует из сообщении электронной площадки Российского аукционного дома.
Обновлено вчера в 17:09
Общество

Правительство протестирует в Чувашии беспилотные автомобили

Предполагается, что первыми на дороги выйдут автомобили, оборудованные беспилотными системами "Яндекса".
Обновлено в 02:52
Политика

Додон аннулировал указ о роспуске парламента

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено в 03:49
Культура

Сегодня в Москве открывается выставка «500-лет Тульскому кремлю»

Обновлено вчера в 09:58
Политика

Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку

Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 01:42
Политика

Вход в КС Украины заблокировали перед приездом Зеленского

Въезд в Конституционный суд Украины был заблокирован протестующими против указов президента Владимира Зеленского перед его прибытием в здание для участия в слушаниях по рассмотрению жалобы депутатов Верховной рады на ее досрочный роспуск.
Обновлено в 04:19
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Вячеслав Иванович Лысаков
Российский депутат
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы ФС РФ VI и VII созывов. Председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора».
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