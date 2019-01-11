Ограничения в подарках, которые планируется ввести для должностных лиц в России, не коснутся врачей и учителей, положения соответствующего законопроекта уточнят для избежания неверного толкования, сообщил в интервью РИА Новости заместитель руководителя аппарата правительства России Андрей Логинов.

с чего всё началось

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума рассматривает законопроект, внесенный правительством РФ, вводящий ограничения на подарки чиновникам, а также учителям и врачам. При этом разрешается принимать в подарок цветы и письменные принадлежности, например, ручки, блокноты и прочее.

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