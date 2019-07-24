Депутаты нижней палаты парламента в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон, который позволяет россиянам использовать в охоте луки со стрелами как холодное метательное оружие.

Госдума разрешила россиянам охотиться с луком и стрелами

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