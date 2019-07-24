Политика
Госдума разрешила россиянам охотиться с луком и стреламиАгентство Москва 06:56
Депутаты нижней палаты парламента в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон, который позволяет россиянам использовать в охоте луки со стрелами как холодное метательное оружие.
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Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
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Отмечается, что ведомство интересует, каким образом ведущие онлайн-платформы смогли добиться доминирования на рынке и участвуют ли они в деятельности, нацеленной на подавление инноваций, снижение конкуренции и причинение потребителям другого вреда.
Обновлено вчера в 18:19
Космос
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Происшествия
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