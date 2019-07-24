Политика

Госдума разрешила россиянам охотиться с луком и стреламиАгентство Москва 06:56

Депутаты нижней палаты парламента в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон, который позволяет россиянам использовать в охоте луки со стрелами как холодное метательное оружие.
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Госдума разрешила россиянам охотиться с луком и арбалетом

Интерфакс11:06

В России будет разрешена охота с луком и стрелами

Эхо Москвы08:31

Госдума разрешила россиянам охотиться с луками

РИА Новости09:11

Россиянам разрешили охотиться с луками и арбалетами

ТАСС08:39

Госдума разрешила использовать лук и стрелы для охоты

РБК10:02

Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами

Lenta.ru08:17

Госдума разрешила россиянам охотиться с луком и стрелами

Агентство Москва06:56
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