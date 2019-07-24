Политика
Госдума разрешила россиянам охотиться с лукамиРИА Новости 09:11
Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами. Об этом пишет Агентство городских новостей "Москва". Согласно закону, луки будут считаться стрелковым метательным оружием.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
Общество
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.
Обновлено в 09:25
Политика
Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Политика
Тереза Мэй оставила пост премьер-министра Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально сложила свои полномочия в среду, 24 июля, передав королеве Елизавете II прошение об отставке.
Обновлено в 10:29
Футбол
Адемола Лукман прошел медобследование в «Лейпциге»
21-летний англичанин успешно прошел медобследование, и сторонам осталось согласовать последние детали сделки, утверждает Sky Sports.
Обновлено в 10:31
Единоборства
Умер российский боксер Максим Дадашев
В США в результате полученных в ходе поединка травм в возрасте 28 лет умер российский боксер Максим Дадашев, сообщили представители команды спортсмена.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа
«Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа.
Обновлено в 07:30
Политика
Названо условие для международного признания ДНР и ЛНР
В случае, если Украина продолжит саботировать прямые переговоры с Донецком и Луганском и попытается подключить к переговорному процессу представителей США, Москве придется ставить вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 02:51
Культура
Объявлен лонг-лист Букеровской премии
Лонг-лист соискателей Букеровской премии, присуждаемой в области литературы на английском языке, объявлен в Лондоне.
Обновлено в 07:32
Экономика
В США оштрафовали Facebook на $5 млрд
Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных.
Обновлено в 10:39
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.
Обновлено в 07:30
Политика
Политолог оценил требование Зеленского уволить Кличко
Политолог Александр Асафов прокомментировал в беседе с RT требование украинского лидера Владимира Зеленского к правительству освободить Виталия Кличко от должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 09:53
Политика
Россия хотела получить выгоду от избрания Трампа, заявил Мюллер
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", заявил о "планах" России получить выгоды от избрания американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 10:06
Гаджеты
Nokia представила два новых кнопочных телефона
Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, представила два новых функциональных телефона Nokia 220 4G и Nokia 105 (2019).
Обновлено в 08:04
Политика
Генсек Совета Европы сомневается в суверенитете Украины
Генсек СЕ Турбьерн Ягланд выразил свои поздравления партии Зеленского «Слуга народа» в связи с победой на выборах в Раду, отметив, что страна встала на «путь к суверенному украинскому государству», в котором создаются новые надежды.
Обновлено в 04:38
Футбол
Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил 1-матчевую дисквалификацию и оштрафован на 1,7 тысячи евро за свои критические высказывания во время Кубка Америки, рапортует AS.
Обновлено в 01:10
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
На крайнем севере и северо-востоке европейской части России в ночь на воскресенье и в воскресенье утром ожидаются дожди и мокрый снег.
Обновлено в 09:49
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Экономика
Россияне стали чаще подделывать евро
Чаще всего подделывают банкноты номиналом в 5 тысяч рублей (6316 штук) и тысячные купюры (1902 штуки).
Обновлено в 08:36
Футбол
Бывший судья Ходырев занял пост замначальника команды в «Спартаке»
Бывший российский арбитр Михаил Ходырев приступил к работе в московском футбольном клубе «Спартак» в должности заместителя начальника команды.
Обновлено в 09:14
Космос
В ближайшие часы около Земли пролетят два больших астероида
В любом случае волноваться не стоит: NASA не причислило этот астероид к опасным, так как его шансы на столкновение с Землей слишком ничтожны.
Обновлено в 07:46
Общество
Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55
Политика
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 10:29
Наука
У дипломатов США после работы на Кубе найдены изменения в мозге
У, предположительно, пострадавших от "акустической атаки" в посольстве США на Кубе дипломатов выявлены изменения в мозге.
Обновлено в 09:32
Экология
Екатеринбург окутала зловонная дымка
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка
В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка, но ее задержали после того, как кредитная организация обратилась в полицию.
Обновлено в 07:41
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Обновлено в 03:58
Политика
Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Гудкова
Рабочая группа Мосгоризбиркома не нашла оснований для отмены отказа в регистрации Дмитрия Гудкова кандидатом в депутаты столичного парламента.
Обновлено в 10:01