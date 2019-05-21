Политика

Госдума одобрила законопроект о посещении родных в реанимацииИзвестия 08:51

Госдума во вторник, 21 мая, приняла в третьем, окончательном, чтении поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Согласно документу, медицинские учреждения будут обязаны допускать родственников пациента в реанимацию.
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Вячеслав Володин
Закон был разработан нашими коллегами – депутатами Государственной Думы во исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина, и его очень ждут сотни тысяч наших граждан.
— Вячеслав Володин, российский политикГосударственная Дума РФ 06:07

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Госдума одобрила законопроект о посещении родных в реанимации

Известия08:51

Госдума приняла закон о пропуске родственников в реанимацию

RT на русском06:23

Россиян разрешили пускать к родственникам в реанимацию

Газета.Ru08:03

Госдума утвердила посещение родственниками пациентов в реанимации

РБК07:53

Родственников пациентов отныне будут пускать в реанимацию

Вести.Ru06:35

Госдума добралась до реанимации. Для родственников больных принят отдельный закон

URA.Ru08:49

Госдума приняла закон о праве родственников пациентов посещать реанимацию

РИА Новости06:15
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:42, Ашберн
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Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) и вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский вернулся на Украину.
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Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
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Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, от действий которых пострадали свыше 11 тыс. россиян в разных регионах страны.
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Участники проекта газопровода "Северный поток-2" попадут под санкции США, которые сейчас готовит Вашингтон.
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Сестра певицы прокомментировала информацию о погашении долга В недавнем интервью младшая сестра покойной поп-звезды Жанны Фриске Наталья заявила, что ничего не знает о продаже имущества семьи ради погашения долга "Русфонду".
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Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

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Мхитарян не поможет «Арсеналу» в финале Лиги Европы

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы с "Челси". Армянский легионер решил отказаться от поездки в Баку.
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