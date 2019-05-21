Политика
Госдума одобрила законопроект о посещении родных в реанимацииИзвестия 08:51
Госдума во вторник, 21 мая, приняла в третьем, окончательном, чтении поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Согласно документу, медицинские учреждения будут обязаны допускать родственников пациента в реанимацию.
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Закон был разработан нашими коллегами – депутатами Государственной Думы во исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина, и его очень ждут сотни тысяч наших граждан.
— Вячеслав Володин, российский политикГосударственная Дума РФ 06:07
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Происшествия
В Ростове задержан замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш
В Ростове задержан заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергей Сидаш, сообщает ТАСС с ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
37-летняя Наталья Водянова появилась в Каннах в полупрозрачном платье
Появиться на публике «нижегородская Золушка» решила в полупрозрачном кружевном платье пудрового цвета от Versace, дополнив образ увесистыми ювелирными украшениями Chopard.
Обновлено вчера в 13:40
Общество
В России упростили порядок установления инвалидности
«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 02:26
Политика
На Украину вернулся бывший глава СБУ времен Януковича
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) и вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский вернулся на Украину.
Обновлено в 13:29
Армия и оружие
Зеленский сменил главу генштаба вооруженных сил Украины
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Руслана Хомчака новым главой Генерального штаба вооруженных сил страны.
Обновлено в 13:07
Здоровье
Онколог назвал вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн рассказал, что жирная пища, фастфуд, обилие красного мяса, алкоголь, курение и малоподвижный образ жизни повышают риск развития рака.
Обновлено в 12:28
Транспорт
На двух ветках московского метро приостановили движение поездов
Движение поездов приостановлено на Солнцевской и Большой кольцевой линиях Московского метрополитена. Об этом сообщается в Twitter подземки.
Обновлено в 13:01
Общество
Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро
Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В России раскрыли группу обманувших 11 тыс. человек лжемедиков
Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, от действий которых пострадали свыше 11 тыс. россиян в разных регионах страны.
Обновлено в 09:54
Музыка
Власти Москвы разослали письма об угрозе детям от поп-группы «Френдзона»
Столичные власти рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».
Обновлено в 13:02
Космос
Луна пережила столкновение с карликовой планетой
Обновлено в 04:44
Футбол
Икарди не включен в состав сборной Аргентины на Кубок Америки
На Кубке Америки — 2019, который будет проходить с 14 июня по 7 июля в Бразилии, сборная Аргентины сыграет в одной группе с Колумбией, Парагваем и Катаром.
Обновлено в 12:49
Культура
В доме певицы Ареты Франклин нашли три завещания
В Детройте в доме певицы Ареты Франклин, скончавшейся в 2018 году, обнаружили три завещания, составленных при жизни.
Обновлено в 09:37
Политика
США подтвердили планы ввести санкции против «Северного потока-2»
Участники проекта газопровода "Северный поток-2" попадут под санкции США, которые сейчас готовит Вашингтон.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Наталья Фриске высказалась о Шепелеве и «Русфонде»
Сестра певицы прокомментировала информацию о погашении долга В недавнем интервью младшая сестра покойной поп-звезды Жанны Фриске Наталья заявила, что ничего не знает о продаже имущества семьи ради погашения долга "Русфонду".
Обновлено в 03:32
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Армия и оружие
Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск
Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
В Воронеж сегодня приезжает Дмитрий Медведев
Обновлено в 01:09
Футбол
Бэйл: «Футболисты – всего лишь роботы. Вам просто говорят, что делать»
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал о том, как непросто жить по собственным правилам, являясь профессиональным футболистом.
Обновлено в 11:35
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Гаджеты
Huawei может выпустить осенью собственную ОС
Китайская компания Huawei готовит к выпуску собственную операционную систему, её релиз может состояться осенью.
Обновлено в 10:39
Энергетика
«Белнефтехим» рассказал о количестве «грязной» нефти в Белоруссии
Глава государственного концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что около 1,2 млн тонн некачественной российской нефти остаётся на территории Белоруссии.
Обновлено в 12:39
Технологии
ФАС потребовала от Gett прекратить мешать работе агрегатора Muver
17 мая ФАС признала принудительную блокировку Muver нарушающей антимонопольное законодательство и вынесла Gett предупреждение о необходимости прекратить действия, «ограничивающие свободу выбора приложений агрегации заказов такси» в течение десяти дней с момента его получения.
Обновлено в 12:34
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено в 07:46
Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин
Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено в 11:29
Политика
Австрия не предоставит площадку клубу «Валдай»
Австрия отказалась представлять площадку дискуссионном клубу «Валдай».
Обновлено вчера в 16:35
Наука
Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию
Специалисты пришли к заключению о том, что резкие колебания веса у пожилых людей «могут быть значительными факторами риска, связанными с деменцией».
Обновлено в 04:23
Футбол
Мхитарян не поможет «Арсеналу» в финале Лиги Европы
Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы с "Челси". Армянский легионер решил отказаться от поездки в Баку.
Обновлено в 06:54