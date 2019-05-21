Политика
Госдума разрешила родственникам посещать больных в реанимацииИнтерфакс 06:18
Госдума во вторник приняла в окончательном, третьем чтении закон о праве родных и близких больного посещать его в реанимации или в отделении интенсивной терапии. Закон был предложен на рассмотрение Думы группой депутатов во главе с Николаем Герасименко и принят в первом чтении еще в июле 2018 года.
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Закон был разработан нашими коллегами — депутатами Государственной думы во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, и его очень ждут сотни тысяч наших граждан. Закон, после его вступления в силу, должен заработать как можно скорее и без бюрократических проволочек.
— Вячеслав Володин, российский политикDaily Storm 07:04
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