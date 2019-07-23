Экономика

Госдума разрешила ЦБ ограничивать комиссию за эквайрингКоммерсантъ вчера в 11:08

Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону «О национальной платежной системе», наделяющие Центробанк правом вводить максимальные размеры платы за эквайринг. Кроме того, регулятор сможет штрафовать процессинговые центры за приостановку или прекращение трансакций.
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который дает право ЦБ устанавливать предельный размер комиссий для магазинов за услугу приема карт (эквайринг), следует
 из данных на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Ведомостивчера в 08:00

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Госдума разрешила ЦБ ограничивать комиссию за эквайринг

Коммерсантъвчера в 11:08

Центробанк сможет вмешиваться в безналичные расчеты россиян

Московский Комсомолецвчера в 10:57

Платежные поручения

Российская газетавчера в 09:31

Госдума приняла закон о праве ЦБ ограничивать комиссию за эквайринг

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Госдума наделила ЦБ правом ограничивать плату за эквайринг

ПРАЙМвчера в 06:39

ЦБ получил право ограничивать тарифы на эквайринг

Финмаркетвчера в 06:24

ЦБ разрешено вводить комиссию за банковские переводы и эквайринг

REGNUMвчера в 05:55
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 06:41, Вашингтон
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома

Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
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Происшествия

На Кубани мужчина посадил на цепь своего маленького сына

Обновлено 22 июля в 12:47
Происшествия

Суд увеличил сумму взыскания с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО

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Общество

«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными

Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено вчера в 21:09
Музыка

Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica

Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Экономика

В Госдуме поддержали повышение НДС на пальмовое масло

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал повышение налога на добавленную стоимость на пальмовое масло до 20%, сообщает ФАН.
Обновлено 22 июля в 11:42
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Госдума запретила выдавать микрокредиты под залог жилья

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдавать потребкредиты физлицам под залог жилья.
Обновлено в 06:10
Политика

Памфилова упрекнула некоторых кандидатов в Мосгордуму в невежестве

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова упрекнула ряд кандидатов в Мосгордуму, с которыми встретилась во вторник, в незнании избирательного законодательства.
Обновлено в 05:07
Политика

В Латвии главу МВД раскритиковали за поход на концерт Лепса

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с жесткой критикой министра внутренних дел страны Сандиса Гиргена, который в Юрмале сходил на концерт российского исполнителя Григория Лепса, сообщает издание Jauns.lv.
Обновлено вчера в 20:12
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Происшествия

В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка

Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Общество

В ноябре заработает суперсервис по оформлению ДТП за 15 минут

Запуск суперсервиса сократит время на оформление ДТП до 15 минут и, как результат, количество связанных с авариями пробок на дорогах.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие

Посольство России не извинялось перед Сеулом и не собирается

Как отмечается, данные о том, что Россия якобы извинилась распространили южнокорейские СМИ, не имея при этом никаких доказательств.
Обновлено в 06:11
Политика

Володин потребовал от президента Грузии публичных извинений за хамство

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что грузинский президент Саломе Зурабишвили должна принести извинения за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

Навальный сообщил о своем задержании

Обновлено в 03:58
Общество

Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»

В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 00:23
Политика

Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Технологии

Минюст США начал расследование против крупных онлайн-платформ

Американское министерство юстиции начало следствие в отношении крупнейших компаний в сфере технологий, которые на данный момент занимают лидирующие позиции на рынке.
Обновлено вчера в 19:16
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Официально представлены медали ОИ-2020 в Токио

Обновлено в 05:10
Политика

Константин Боровой попросил политическое убежище в США

Борового стали, по его словам, преследовать красивые женщины и люди, предлагавшие ему взять миллионы доларов.
Обновлено вчера в 10:21
Армия и оружие

Китайский эсминец «Сиань» прибыл в Петербург для участия в параде

Кроме китайского эсминца "Сиань", в параде примет участие и индийский фрегат "Таркаш".
Обновлено в 04:56
Политика

В России могут создать единую базу данных населения страны

В пояснительной записке отмечается, что данный ресурс будет формироваться на основе данных, которые уже есть в других информационных системах: ФИО, дата и место рождения/смерти, ИНН, СНИЛС, номер паспорта, номер водительского удостоверения и, возможно, место жительства, обучения или работы, а также сведения о судимости.
Обновлено вчера в 05:48
Финансы

В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты

Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Экономика

Reuters: Nissan уволит более 10 тыс. сотрудников

Обновлено в 01:45
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Названа возможная причина пожара в хабаровском лагере

Обновлено в 03:42
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ВЦИОМ: Мнения россиян о господдержке рождаемости разделились

42 процента сограждан полагают, что материальное стимулирование придаст им смелости на рождение детей, чуть больше - 52 процента утверждают обратное.
Обновлено в 04:26
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В России запущена кампания против анонимности полицейских

На сайте Change.org опубликована петиция с требованием к МВД и Росгвардии наносить на форму сотрудников личный номер крупным светлым шрифтом.
Обновлено в 06:30
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Госдума приняла закон о контроле за ценами на бензин

Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении закон о корректировке демпфирующего механизма на бензин и дизель, введении "восточных надбавок" и демпфера на авиакеросин, а также об изменении формулы НДПИ.
Обновлено в 06:28
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В Екатеринбурге напали на общественника Алексея Беззуба

Сегодня утром, 24 июля, в Екатеринбурге напали на общественника, городского координатора проекта «РосЯма» Алексея Беззуба.
Обновлено в 05:40
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Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней

Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 03:18
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