с чего всё началось

Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону «О национальной платежной системе», наделяющие Центробанк правом вводить максимальные размеры платы за эквайринг. Кроме того, регулятор сможет штрафовать процессинговые центры за приостановку или прекращение трансакций.

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Происшествия Суд увеличил сумму взыскания с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО Мосгорсуд увеличил более чем на 400 тыс. руб. размер компенсации, которую актер Леонид Ярмольник должен выплатить по делу о ДТП с автомобилем Федеральной службы охраны (ФСО).

Общество «Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.

Музыка Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».

Экономика В Госдуме поддержали повышение НДС на пальмовое масло Комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал повышение налога на добавленную стоимость на пальмовое масло до 20%, сообщает ФАН.

Экономика Госдума запретила выдавать микрокредиты под залог жилья Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдавать потребкредиты физлицам под залог жилья.

Политика Памфилова упрекнула некоторых кандидатов в Мосгордуму в невежестве Глава ЦИК РФ Элла Памфилова упрекнула ряд кандидатов в Мосгордуму, с которыми встретилась во вторник, в незнании избирательного законодательства.

Политика В Латвии главу МВД раскритиковали за поход на концерт Лепса Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с жесткой критикой министра внутренних дел страны Сандиса Гиргена, который в Юрмале сходил на концерт российского исполнителя Григория Лепса, сообщает издание Jauns.lv.

Политика Зеленский потребовал уволить Кличко Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Происшествия В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Общество В ноябре заработает суперсервис по оформлению ДТП за 15 минут Запуск суперсервиса сократит время на оформление ДТП до 15 минут и, как результат, количество связанных с авариями пробок на дорогах.

Армия и оружие Посольство России не извинялось перед Сеулом и не собирается Как отмечается, данные о том, что Россия якобы извинилась распространили южнокорейские СМИ, не имея при этом никаких доказательств.

Политика Володин потребовал от президента Грузии публичных извинений за хамство Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что грузинский президент Саломе Зурабишвили должна принести извинения за антироссийскую риторику.

Общество Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль» В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.

Политика Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.

Технологии Минюст США начал расследование против крупных онлайн-платформ Американское министерство юстиции начало следствие в отношении крупнейших компаний в сфере технологий, которые на данный момент занимают лидирующие позиции на рынке.

Политика Константин Боровой попросил политическое убежище в США Борового стали, по его словам, преследовать красивые женщины и люди, предлагавшие ему взять миллионы доларов.

Политика В России могут создать единую базу данных населения страны В пояснительной записке отмечается, что данный ресурс будет формироваться на основе данных, которые уже есть в других информационных системах: ФИО, дата и место рождения/смерти, ИНН, СНИЛС, номер паспорта, номер водительского удостоверения и, возможно, место жительства, обучения или работы, а также сведения о судимости.

Финансы В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.

Общество ВЦИОМ: Мнения россиян о господдержке рождаемости разделились 42 процента сограждан полагают, что материальное стимулирование придаст им смелости на рождение детей, чуть больше - 52 процента утверждают обратное.

Происшествия В России запущена кампания против анонимности полицейских На сайте Change.org опубликована петиция с требованием к МВД и Росгвардии наносить на форму сотрудников личный номер крупным светлым шрифтом.

Энергетика Госдума приняла закон о контроле за ценами на бензин Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении закон о корректировке демпфирующего механизма на бензин и дизель, введении "восточных надбавок" и демпфера на авиакеросин, а также об изменении формулы НДПИ.

Происшествия В Екатеринбурге напали на общественника Алексея Беззуба Сегодня утром, 24 июля, в Екатеринбурге напали на общественника, городского координатора проекта «РосЯма» Алексея Беззуба.