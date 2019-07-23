с чего всё началось

Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону «О национальной платежной системе», наделяющие Центробанк правом вводить максимальные размеры платы за эквайринг. Кроме того, регулятор сможет штрафовать процессинговые центры за приостановку или прекращение трансакций.

Экономика Комитет Госдумы отклонил поправку о поддержке экспортеров за счет ФНБ Комитет Госдумы по бюджету и налогам в ходе заседания отклонил поправку в Бюджетный кодекс, принятие которой позволило бы направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выдачу экспортных кредитов иностранным государствам после того, как сумма накопленных в ФНБ средств превысит 7% ВВП, передает корреспондент RNS.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Экономика Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.

Происшествия На Кубани посадившего сына на цепь могут лишить родительских прав Прокуратура Краснодарского края проводит проверку для решения вопроса о лишении родительских прав отца, посадившего на цепь десятилетнего сына.

Единоборства Российский боксер Максим Дадашев умер от полученных во время боя травм Российский боксер Максим Дадашев скончался в результате травм, полученных во время боя 20 июля.

Здоровье Петербурженка, забеременевшая в 37 лет, родила четверых Жительница Санкт-Петербурга, забеременев в 37 лет, во вторник родила четверых детей, сообщает Перинатальный центр Санкт-Петербургского педиатрического университета.

Авто Kia представила глобальный кроссовер Seltos Корейская компания Kia выпустила новый кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.

Политика Четверть продаваемой питьевой воды в России оказалась подделкой На полках российских магазинов от 25 до 30% продаваемой питьевой воды является подделкой.

Политика Медведев назначил Орешкину нового заместителя Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение (*pdf) о назначении нового заместителя главы Минэкономразвития.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Политика МИД сообщил о скором возобновлении чартеров в Египет Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов высказал надежду, что в самое ближайшее время будет достигнута окончательная договоренность о возобновлении полетов российских чартеров в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

Происшествия В Екатеринбурге двое мужчин попытались «заминировать» путь кортежа Путина Сотрудники полиции задержали двоих жителей Екатеринбурга, которые подложили муляж взрывного устройства на пути следования кортежа президента РФ Владимира Путина во время его визита в город 9 июля, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Шоу-бизнес Сергей Шнуров в стихотворной форме публично унизил Ксению Собчак Накануне, 22 июля, Собчак опубликовала в соцсети видео с пресс-конференции, где Шнуров, отвечая на вопрос о "самом интересном сопернике в стихотворных батлах", сказал: "Богомолов, который писал за Собчак".

Экономика Россельхознадзор отменил запрет на ввоз яблок из Белоруссии Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приняла решение отменить запрет на ввоз яблок из Белоруссии, после того как специалисты ведомства посетили эту страну с рабочим визитом.

Политика Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.

Общество В Госдуму внесен законопроект о пользовании электронной почтой Сенаторы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут только идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи.

Политика В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

Политика Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.

Общество Самый короткий тест на IQ появился в Сети Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.