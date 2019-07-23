Экономика
Госдума разрешила ЦБ ограничивать комиссию за эквайрингКоммерсантъ 11:08
Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону «О национальной платежной системе», наделяющие Центробанк правом вводить максимальные размеры платы за эквайринг. Кроме того, регулятор сможет штрафовать процессинговые центры за приостановку или прекращение трансакций.
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Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который дает право ЦБ устанавливать предельный размер комиссий для магазинов за услугу приема карт (эквайринг), следует из данных на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.Ведомости08:00
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:25, Вашингтон
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