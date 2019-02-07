Общество
Госдума разрешает гражданам фиксировать нарушения ПДДREGNUM 05:26
Законопроект, позволяющий «народным инспекторам» штрафовать нарушителей ПДД без протокола, по факту фиксации нарушений на специальном портале, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля. Прежде всего, активным гражданам надо зарегистрироваться на портале госуслуг.
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с чего всё началось
Законопроект предлагает внести поправки в Кодекс об административных нарушениях, согласно которым нарушителя правил дорожного движения можно будет привлечь к административной ответственности без составления протокола в том случае, если нарушения зафиксируют граждане, зарегистрированные на портале госуслуг.РБК12:06
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