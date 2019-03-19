Экономика

Госдума рассмотрит законопроект об ипотечных каникулахREGNUM вчера в 17:05

Сегодня, 21 марта, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о предоставлении гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, отсрочки по ипотечным платежам — так называемых ипотечных каникул, сообщает ИА REGNUM.
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Алексей Моисеев
К сожалению, не поспели мы с отзывом физически, но отзыв сегодня был утвержден на комиссии по законопроектной деятельности. Отзыв, естественно, положительный, с учетом того, что законопроект в целом отражает поручение президента, которое правительство получило по введению такого рода мероприятия.
— Алексей МоисеевТАСС 18 марта в 07:42
с чего всё началось
«Комитету Государственной думы по финансовому рынку предусмотреть возможность распространения норм указанного законопроекта для ипотечных кредитов, заключенных до вступления в силу проектируемого закона»,— говорится в проекте
 постановления.
Коммерсантъ19 марта в 08:39

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Финмаркетвчера в 06:59
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