Энергетика
Госдума рассмотрит законопроект о стабильных ценах на бензинФедералПресс 00:21
Давление на внутренние розничные цены на нефтепродукты со стороны мировых цен на нефть будет снижено за счет донастройки действующего механизма стабилизации цен на топливо. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в первом чтении на сегодняшнем заседании.
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Задача "демпфера", по словам Председателя Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке. "Цена на нефть может быть любой — она может падать, она может расти.Государственная Дума РФ07:48
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