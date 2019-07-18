Задача "демпфера", по словам Председателя Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке. "Цена на нефть может быть любой — она может падать, она может расти.

с чего всё началось

Давление на внутренние розничные цены на нефтепродукты со стороны мировых цен на нефть будет снижено за счет донастройки действующего механизма стабилизации цен на топливо. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в первом чтении на сегодняшнем заседании.

Госдума рассмотрит законопроект о стабильных ценах на бензин

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