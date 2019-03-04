Госдума рассмотрит законопроект о доплатах сверх прожиточного минимумаИзвестия 10:42

Авторы документа предложили исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте.

Происшествия Самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес, экстренно сел на Чукотке Самолёт авиакомпании Air China рейсом Пекин-Лос-Анджелес экстренно сел в Анадыре на Чукотке из-за срабатывания сигнализации о пожаре в багажном отсеке, пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов, сообщили РИА Новости в Росавиации.

Происшествия В Каракасе на карнавале вспыхнули беспорядки Десятки молодых людей начали закидывать камнями представителей Национальной гвардии на карнавале в Каракасе, сообщает ТАСС.

Общество Джефф Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей по версии Forbes Глава компании Amazon Джефф Безос второй год подряд возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes.

Политика Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД Россия официально приостановила выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Зеленский прокомментировал прослушку СБУ его офиса Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский прокомментировал информацию о прослушивающем устройстве на крыше своего киевского офиса, предположив, что украинским спецслужбам просто нравится его юмор.

Кино Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри Американский актер Люк Перри, известный по ролям в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» и «Ривердэйл», умер в возрасте 52 лет.

Политика Посол: Россия отреагирует на угрозы своим инвестициям в Венесуэле Россия будет реагировать «самым жёстким образом» на попытки лишить российские компании вложений в экономику Венесуэлы, заявил российский посол в Каракасе Владимир Заемский.

Политика Медведев назвал условия сохранения газового транзита через Украину Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort назвал условия сохранения газового транзита через Украину.

Политика Макрон выступил за пересмотр Шенгенской системы Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости коренным образом пересмотреть действие Шенгенской системы, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на статью президента, которая выйдет 5 марта.

Общество В Чили три туриста получили три года тюрьмы за вандализм Чилийский суд приговорил троих иностранных туристов к трем годам тюрьмы и штрафу в размере шесть миллионов песо за нанесение ущерба национальному памятнику, сообщает газета LaTercera.

Политика Москва призвала Лондон срочно обнародовать результаты «дела Скрипалей» «Призываем британские власти честно рассказать общественности, что же именно произошло год назад в Солсбери, и немедленно обнародовать официальные, пусть даже и промежуточные результаты проведенных следственных действий», — цитирует сообщение посольства агентство.

Происшествия СКР назвал причиной смерти Децла сердечную недостаточность Следственное управление СКР по Удмуртии сообщило, что причиной смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) стала острая сердечная недостаточность.

Экономика OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».

Футбол Защитник «Зенита» Ракицкий не вызван в сборную Украины Защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий не вызван в сборную Украины, сообщает "Советский спорт".

Экономика Европа не смогла повторить успех РФ: Der Spiegel о российских конкурентах Google и Facebook, которые приносят миллиарды Журналист немецкого издания Der Spiegel в своей статье о российском ИТ-бизнесе отмечает: интернет-компаниям в России удалось создать конкурентов для таких гигантов, как Google и Facebook, чего не смогла добиться ни одна европейская страна.

Экономика Налоговики узнали о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах Федеральная налоговая служба получила данные о зарубежных активах россиян в 58 юрисдикциях, включая Британские Виргинские и Каймановы острова, Маврикий и другие офшоры и низконалоговые юрисдикции.

Происшествия Арестована начальник Дома офицеров ЗВО в Петербурге По версии следствия, начальник ФГБУ «Дом офицеров ЗВО» с ноября 2015 года по май 2018 года предоставила ООО «Русский строительный дом» нежилые помещения Дома офицеров, полностью освободив коммерческую структуру от обязательной ежемесячной арендной платы.

Политика Три комитета Конгресса потребовали деталей встречи Трампа с Путиным Депутаты от трех комитетов (по международным отношениям, по разведке, по надзору за деятельностью администрации) запросили информацию о переговорах Трампа с Путиным в Гамбурге на G20 от государственного секретаря Майка Помпео, а также исполняющего обязанности главы администрации Белого дома Майка Малвейни.

Музыка Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт, о смерти которого стало известно 4 марта, покончил с собой.

Политика Главный муфтий: через 15 лет треть россиян станет мусульманами Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин считает, что доля мусульман в стране в ближайшие 15 лет вырастет до 30% населения.

Происшествия Пассажир бизнес-класса устроил дебош из-за безрыбья Пассажир бизнес-класса устроил дебош из-за отсутствия рыбы в меню на борту самолета, в результате чего его сняли с рейса.

Экономика Медведев рассказал о развитии альтернативной энергетики в РФ Для развития альтернативной энергетики, как сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, Россия готовит законодательную базу.

Авто Презентация Aurus состоится на международном автосалоне в Женеве Как заявил ранее ТАСС президент выставки Морис Турреттини, это добрый знак для российского автопрома и подтверждение того, что площадка в Женеве стала главным салоном в мире по масштабу международного участия.

Хоккей Голкипер «Спартака» орал и бил по стене во время флэш-интервью тренера СКА Голкипер московского "Спартака" Юлиус Гудачек громко выражал недовольство после четвертого матча первого раунда Кубка Гагарина против СКА (2:3 ОТ) во время флэш-интервью тренера гостей Анвара Гатиятулина.

Наука Сбылось «пророчество Нострадамуса» на 2019 год: ждать ли мировой войны В конце прошлого года британский таблоид dailystar.co.uk опубликовал «предсказания Нострадамуса», которые, по мнению журналистов, должны сбыться в 2019 году.

Авто Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России Компания "АльфаСтрахование" составила список самых угоняемых автомобилей в России.