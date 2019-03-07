Госдума расширила основания для отсрочки от армииРБК 04:31

Как ранее подчеркивал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, законопроект исправляет несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии еще в школе из‑за наступления призывного возраста, не могут получить отсрочку для продолжения обучения в магистратуре».

с чего всё началось

Для граждан, которые выбирают среднее профессиональное, мы предложили две поправки — первый раз они могут воспользоваться отсрочкой при обучении в школе, если они достигли призывного возраста, второй раз — непосредственно при обучении по программам среднего профессионального образования.

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в законопроект, уравнивающий студентов в праве на отсрочку от армии. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Госдума расширила основания для отсрочки от армии

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