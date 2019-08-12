Политика
Госдума проведёт внеочередное заседание после массовых протестовФорпост Северо-Запад 12:24
Российским депутатам придётся прервать каникулы из-за вопроса госбезопасности. В понедельник, 12 августа, стало известно, что 19 августа Совет Госдумы проведёт внеочередное заседание по вопросу вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
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В повестку дополнительного заседания Совета Госдумы по вмешательству в дела РФ включено два вопроса
Парламентская газета12:13
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