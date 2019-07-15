Энергетика
Госдума проголосовала за законопроект о контроле цен на топливоКоммерсантъ 09:13
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, корректирующий демпфирующий механизм на бензин и дизельное топливо. Кроме того, законопроект вносит поправки в «восточные надбавки», демпфер на авиакеросин и изменяет формулу налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
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Бюджетный комитет Госдумы поддерживает отдельный законопроект по демпферу в нефтянке
Агентство нефтегазовой информации15 июля в 13:15
В Госдуме поддержали законопроект о корректировке стабилизатора цен на топливо
Петербургский дневник15 июля в 10:26
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 09:39, Ашберн
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