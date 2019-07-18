Энергетика
Госдума проголосовала за законопроект о контроле цен на топливоКоммерсантъ вчера в 09:13
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, корректирующий демпфирующий механизм на бензин и дизельное топливо. Кроме того, законопроект вносит поправки в «восточные надбавки», демпфер на авиакеросин и изменяет формулу налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
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с чего всё началось
Задача "демпфера", по словам Председателя Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке. "Цена на нефть может быть любой — она может падать, она может расти.Государственная Дума РФвчера в 07:48
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