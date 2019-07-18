Задача "демпфера", по словам Председателя Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке. "Цена на нефть может быть любой — она может падать, она может расти.

с чего всё началось

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, корректирующий демпфирующий механизм на бензин и дизельное топливо. Кроме того, законопроект вносит поправки в «восточные надбавки», демпфер на авиакеросин и изменяет формулу налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Госдума проголосовала за законопроект о контроле цен на топливо

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