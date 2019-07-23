Экономика

Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое маслоТАСС 08:17

Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%. Норма была принята как поправка ко второму чтению законопроекта о снижении ставки НДС для плодово-ягодной продукции до 10%.
Читать в источнике
Обсудить7

Подробнее о событии

В Госдуме оценили законопроект о повышении НДС на пальмовое масло

RT на русском09:32

Российским садоводам не дали преференций

Коммерсантъ09:57

НДС на пальмовое масло повысится до 20 процентов

Вести.Ru08:37

Злить народ уже боятся

Росбалт12:22

Госдума во II чтении снизила НДС на фрукты и повысила на пальмовое масло

РИА Новости08:12

Эксперты: повышение НДС на пальмовое масло создаст сложности производителям фальсификата

ТАСС09:31

Новости Тулы: на отечественные ягоды введут льготный НДС

Тульская служба новостей21 июля в 03:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 14:22, Вашингтон
Армия и оружие

Египет захотел еще больше «безвозмездных» американских бронемашин

Обновлено в 13:09
Политика

В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки

«Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).
Обновлено в 10:40
Здоровье

Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню

Обновлено в 13:20
Происшествия

Семью прикованного цепью мальчика назвали благополучной

Обновлено в 13:31
Общество

В Москву придет сильное похолодание

Обновлено в 10:31
Армия и оружие

Минобороны России опровергло нарушение Ту-95МС границ Южной Кореи

В Минобороны России заявили, что российские стратегические ракетоносцы не нарушали воздушное пространство Южной Кореи.
Обновлено в 03:16
Политика

Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона

Министр сухопутных войск США Марк Эспер в конце июня сменил в должности исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шэнахэна, который занимал этот пост с начала 2019 года в связи отставкой прежнего руководителя ведомства Джеймса Мэттиса.
Обновлено в 12:34
Авто

Volkswagen анонсирует обновленный фургон California 6.1 2020

В начале года Volkswagen представил обновленную линейку Transporter 6.1 и начал с Multivan.
Обновлено в 01:31
Политика

Партия Зеленского сохранила лидерство на выборах в Раду

Обновлено в 02:32
Армия и оружие

МИД представил Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

«Перспективная стратегическая задача, обозначенная в документе, — создание в регионе Персидского залива целостного механизма коллективной безопасности и сотрудничества с вовлечением на равноправной основе всех государств региона», — указали в министерстве.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес

Ксения Собчак не скрывает своих чувств к Константину Богомолову

Ксения Собчак поделилась с подписчиками своей странички в Instagram романтичным видео с Константином Богомоловым, которому 23 июля исполнилось 44 года.
Обновлено в 11:00
Футбол

«Арарат-Армения» обыграл «Линкольн» в квалификации ЛЕ

«Арарат-Армения» на своем поле обыграл гибралтарский «Линкольн» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 12:54
Единоборства

Боксер Максим Дадашев скончался в больнице

Обновлено в 10:59
Космос

Робот Федор попросил Рогозина переименовать его

Обновлено в 12:53
Происшествия

Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае

Обновлено в 07:38
Экономика

Суд ликвидировал банк «Взаимодействие»

Суд ликвидирует банк "Взаимодействие" Помимо этого, на балансе банка образовался значительный объем непрофильных низколиквидных активов, преимущественно в виде нежилой недвижимости.
Обновлено в 11:38
Здоровье

Названы регионы с самым высоким уровнем заболеваемости детской астмой

Наивысший показатель заболеваемости среди детей до 14 лет в 2017 году зафиксирован в Республике Марий Эл – 783 случая на 100 тысяч детского населения.
Обновлено в 03:31
Гаджеты

Origin PC собрала компьютер со всеми консолями внутри

Обновлено в 04:47
Армия и оружие

Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые

Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Назван инициатор массовых задержаний в Чечне

К волне массовых задержаний в Чечне в январе 2017 года привели действия республиканского управления ФСБ.
Обновлено в 13:06
Происшествия

Кортеж Путина попытались заминировать

В Екатеринбурге двое мужчин якобы попытались заминировать кортеж президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:09
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Обновлено в 08:53
Игры

Из Steam удалили Cyberpunk 2069

В июне в Steam появилась страница игры Cyberpunk 2069.
Обновлено в 12:59
Происшествия

Рейс «Аэрофлота» вернулся в Осло из-за неполадок на борту

Обновлено в 10:18
Наука

Корабль времен Колумба обнаружен на дне Балтийского моря

Исследователи не исключают, что нашли самый древний корабль, потерпевший крушение в Балтийском море.
Обновлено в 12:09
Политика

Константин Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки

Обновлено в 13:12
Политика

Аксёнов пообещал украинскому «Ощадбанку» «дырку от бублика»

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал отдать в качестве компенсаций "Ощадбанку" за крымские активы "дырку от бублика" вместо заявленного Киевским апелляционным судом 1 млрд долларов.
Обновлено в 09:17
Политика

Мэра Киева Виталия Кличко вызывают на допрос

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено в 12:38
Гаджеты

Раскрыты подробности о трех новых iPhone 2019 года

Единственное, что до сих пор остается неизвестным, так это название моделей 2019 года, так как есть разные данные.
Обновлено в 13:21
Главное