Экономика
Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое маслоТАСС 08:17
Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%. Норма была принята как поправка ко второму чтению законопроекта о снижении ставки НДС для плодово-ягодной продукции до 10%.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 14:22, Вашингтон
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В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки
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