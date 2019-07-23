Экономика
Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое маслоТАСС 08:17
Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%. Норма была принята как поправка ко второму чтению законопроекта о снижении ставки НДС для плодово-ягодной продукции до 10%.
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