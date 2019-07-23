Экономика

Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое маслоТАСС 08:17

Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%. Норма была принята как поправка ко второму чтению законопроекта о снижении ставки НДС для плодово-ягодной продукции до 10%.
Читать в источнике
Обсудить10

Подробнее о событии

Анатолий Костырев о повышении НДС на пальмовое масло

Коммерсантъ18:39

В Госдуме оценили законопроект о повышении НДС на пальмовое масло

RT на русском09:32

Государственная Дума лишила пальмовое масло налоговых льгот

Государственная Дума РФ08:07

Злить народ уже боятся

Росбалт12:22

Госдума во II чтении снизила НДС на фрукты и повысила на пальмовое масло

РИА Новости08:12

Эксперты: повышение НДС на пальмовое масло создаст сложности производителям фальсификата

ТАСС09:31

Госдума: Россияне должны больше платить за отраву с пальмовым маслом

ИА Хакасия20 июля в 21:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 22:01, Вашингтон
Армия и оружие

Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим

Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .
Обновлено в 10:06
Здоровье

Названа опасность пропущенного завтрака

Обновлено в 21:14
Происшествия

Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено в 17:21
Экономика

Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию

Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Происшествия

В Хабаровском крае объявят траур по погибшим на пожаре в лагере

Трехдневный траур по погибшим в результате пожара в палаточном лагере объявят в Хабаровском крае в среду, 24 июля.
Обновлено в 06:41
Происшествия

В Пакистане два человека погибли в результате взрыва

По меньшей мера два человека погибли, ещё 16 получили ранения в результате взрыва бомбы в пакистанском городе Кветта.
Обновлено в 21:00
Политика

Правительство предложило создать единую базу данных россиян

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено в 04:33
Общество

России угрожает второй Чернобыль, заявила глава Росприроднадзора

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предупредила, что на территории Иркутской области может произойти экологическая катастрофа, сопоставимая с Чернобылем.
Обновлено в 21:20
Авто

Вин Дизель получил в подарок эксклюзивный Dodge Charger

18 июля Вин Дизелю исполнилось 52 года, и его друзья подарили ему лучший подарок на день рождения: специальную версию маслкара Dodge Charger 1970 года от SpeedKore Performance Group.
Обновлено в 01:29
Политика

Трамп назвал Джонсона «британским Трампом»

Дональд Трамп на консервативной конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне оценил назначение Бориса Джонсона на пост лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны, сообщает RT.
Обновлено в 15:00
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено в 18:32
Происшествия

Вертолет с россиянами разбился в Италии

Российское посольство подтвердило в Facebook, что на борту вертолета находились россияне.
Обновлено в 11:39
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие

Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии

Посольство России в Великобритании призвало официальный Лондон не брать за основу информацию неправительственной организации "Белые каски" при оценке ситуации в Сирии.
Обновлено в 18:15
Происшествия

В Канаде почти 70 человек доставили в больницу после ДТП с автобусами

Почти 70 человек доставили в больницу с небольшими травмами в Канаде после ДТП с двумя школьными автобусам.
Обновлено в 18:41
Экономика

Экономические потери России от «наливаек» ежегодно превышают 3 трлн рублей

Общие потери российской экономики от "рюмочных и пивных" ежегодно составляют более 3 трлн рублей.
Обновлено в 20:23
Происшествия

Вылетевший в Москву самолёт «Аэрофлота» возвращается в Осло

В пресс-службе аэропорта Осло ТАСС сообщили, что борт возвращается из-за технических проблем.
Обновлено в 08:49
Интернет

Крадущие пароли трояны атаковали за полгода более 100 тыс. россиян

За первые шесть месяцев 2019 года более 100 тысяч интернет-пользователей в России стали жертвами троянов, ворующих пароли.
Обновлено в 13:27
Политика

Опубликован перечень поручений Путина

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено в 11:11
Авто

В Чехии разработали электрический фургон «Муравей» для немцев

С учетом духа времени и развития электрических транспортных средств, в местной компании разработан коммерческий компактный фургон на электрической тяге.
Обновлено в 13:38
Политика

Определены шансы Украины на сближение с Россией

Аналитики рейтингового агентства Moody’s оценили шансы Украины на сближение с Россией после выборов в Верховую Раду.
Обновлено в 21:18
Технологии

В Москве сегодня протестировали систему электронного голосования

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен на выборах в Мосгордуму 8-го сентября в трех избирательных округах.
Обновлено в 14:31
Политика

Разумков исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса

Разумков пояснил, что действующая власть на Украине не может рассматривать амнистию ополченцев Донбасса, поскольку они замешаны в военных преступлениях, а также посягательстве на территориальную целостность страны.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 00:12
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Обновлено в 08:53
Музыка

Умер основатель групп The Meters и Neville Brothers

В конце 70-х Арт Невилл вместе с братьями основал группу Neville Brothers, которую позднее включили в Зал славы вокальных групп.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие

Источник: Испания получила призыв США войти в коалицию по обеспечению свободы судоходства

Власти Испании получили запрос от США с призывом присоединиться к участию в коалиции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.
Обновлено в 15:28
Музыка

Сын Цоя оценил исполнение «Группы крови» группой Metallica

Сын лидера "Кино" Александр Цой оценил исполнение песни отца "Группа крови" группой Metallica на концерте в Москве.
Обновлено в 19:47
Здоровье

Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню

Обновлено в 13:20
Главное