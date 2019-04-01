Госдума продлит работу согласительной комиссии по закону о хостелахПраво.ру 01 апреля в 11:41

При этом напомню, что принятый Государственной думой закон не запрещает хостелы, а ограничивает их расположение в жилых многоквартирных домах, позволяя бизнесу размещать хостелы на первых этажах домов с отдельным входом, чтобы не доставлять неудобств жильцам.

Совет Госдумы принял решение продлить работу согласительной комиссии по закону о хостелах в жилых домах. Следующее заседание пройдёт в среду, 3 апреля.

Госдума продлит работу согласительной комиссии по закону о хостелах

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