Политика

Госдума продлит работу согласительной комиссии по закону о хостелахПраво.ру 01 апреля в 11:41

Совет Госдумы принял решение продлить работу согласительной комиссии по закону о хостелах в жилых домах. Следующее заседание пройдёт в среду, 3 апреля.
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Вячеслав Володин
При этом напомню, что принятый Государственной думой закон не запрещает хостелы, а ограничивает их расположение в жилых многоквартирных домах, позволяя бизнесу размещать хостелы на первых этажах домов с отдельным входом, чтобы не доставлять неудобств жильцам.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС 01 апреля в 09:41

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