Экономика
Госдума продлила заморозку накопительной пенсии до 2021 года
Госдума продлила заморозку накопительной пенсии до 2021 годаРБК04:03
В ходе пленарного заседания Госдума в третьем, окончательном чтении приняла правительственный закон о продлении заморозки накопительной пенсии в России до 2021 года. Трансляция велась на официальном сайте нижней палаты парламента.
РБК04:03
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Экономика
Правительство утвердило макроэкономический прогноз до 2036 года
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Обновлено в 16:58
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Энергетика
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Экономика
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Кудрин оценил валютные риски при переходе на расчеты в рубли
Быстрого снижения доли доллара в расчетах не произойдет, расчеты в других национальных валютах, в том числе стран ЕвразЭС, несут определенные валютные риски, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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Информация о курсах иностранных валют может размещаться только внутри помещений уполномоченных банков, а не на улице.
Обновлено в 15:33
Экономика
США и Китай подняли торговые барьеры на новую высоту
США и Китай подняли торговые барьеры на новую высоту Введение США и Китаем защитных пошлин на взаимные поставки привело к резкому росту объема импорта, подпадающего под новые торговые ограничения — всего за последние полгода этот показатель вырос в шесть раз, до $481 млрд, подсчитали во Всемирной торговой организации (ВТО).
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«Роснефть» высказала ФАС претензии к трейдерам на сырьевой бирже
Компания выразила претензии к трейдерам, сообщил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.
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Экономика
Экспобанк Игоря Кима купил 15% СДМ-банка
Экспобанк Игоря Кима стал владельцем 15% акций СДМ-банка.
Обновлено в 11:49
Энергетика
Подарок к Дню благодарения. Американские акции завершили торги ростом
Инвесторы получили неплохой подарок к Дню Благодарения: в канун торжества акции в большинстве своем завершили торги в плюсе.
Обновлено в 10:19
Политика
В ОЭСР считают, что Мексика теряет из-за коррупции до $115 млрд в год
В 2017 году ВВП Мексики составил порядка $1,15 трлн.
Обновлено в 18:27
Экономика
Предприятия ЖКХ в РФ задолжали энергетикам 200 млрд рублей
На заседании глава правительства отметил, что коммунальщики по состоянию на 1 ноября текущего года задолжали предприятиям энергетики 200 млрд рублей, то есть задолженность увеличилась на 7,4%.
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