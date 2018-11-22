Экономика
Госдума продлила заморозку накопительной пенсии до 2021 года
Госдума продлила заморозку накопительной пенсии до 2021 годаРБК04:03
В ходе пленарного заседания Госдума в третьем, окончательном чтении приняла правительственный закон о продлении заморозки накопительной пенсии в России до 2021 года. Трансляция велась на официальном сайте нижней палаты парламента.
РБК04:03
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Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на дизтопливо на АЗС России
Росстат указывает, что с 12 по 19 ноября цена на дизтопливо на российских АЗС выросла на 1 рубль. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 10:16
Экономика
«Ямал СПГ» произвел первую партию газа на третьей линии завода
Завод по сжижению природного газа "Ямал СПГ" произвел первую партию СПГ на третьей линии.
Обновлено в 10:22
Экономика
Глава Национального рекламного альянса покинул компанию
Национальный рекламный альянс, по словам собеседников РБК, возглавит Эдуард Райкин, который сейчас является главой Новой сервисной компании.
Обновлено в 09:46
Энергетика
Минэкономразвития прогнозирует снижение цены на нефть до $50
Минэкономразвития ожидает к 2025-2030 годам снижения цен на нефть до $50 за баррель, заявил глава ведомства Максим Орешкин.
Обновлено в 10:08
Финансы
Кудрин оценил валютные риски при переходе на расчеты в рубли
Быстрого снижения доли доллара в расчетах не произойдет, расчеты в других национальных валютах, в том числе стран ЕвразЭС, несут определенные валютные риски, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:50
Экономика
ФАС изучает неучастие «Роснефти» в биржевых торгах топливом
Федеральная антимонопольная службы (ФАС) России изучает ситуацию с неучастием "Роснефти" в биржевых торгах топливом, но решение еще не принято, сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.
Обновлено в 07:06
Экономика
Рогозина избрали председателем совета директоров Фондсервисбанка
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин избран председателем совета директоров Фондсервисбанка, обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли РФ.
Обновлено в 09:58
Финансы
В Госдуме поддержали планы убрать с улиц рекламу пунктов обмена валюты
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о предоставлении Банку России права устанавливать требования к месту размещению банками информации о курсах иностранных валют по отношению к рублю, что позволит ему требовать ее размещения внутри уполномоченных банков, а не прямо на улице.
Обновлено в 10:11
Экономика
Предприятия ЖКХ в РФ задолжали энергетикам 200 млрд рублей
На заседании глава правительства отметил, что коммунальщики по состоянию на 1 ноября текущего года задолжали предприятиям энергетики 200 млрд рублей, то есть задолженность увеличилась на 7,4%.
Обновлено в 09:15
Финансы
Минфин может увеличить объем размещения ОФЗ на следующий неделе
Минфин России может увеличить объем предложения ОФЗ на аукционе на следующей неделе.
Обновлено в 08:27
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк запустили третью торговую онлайн-площадку
Bringly стала третьей торговой интернет-площадкой совместного предприятия «Яндекса» и Сбербанка.
Обновлено в 10:12
Энергетика
Подарок к Дню благодарения. Американские акции завершили торги ростом
Инвесторы получили неплохой подарок к Дню Благодарения: в канун торжества акции в большинстве своем завершили торги в плюсе.
Обновлено в 10:19
Экономика
Россельхозбанк подал иск о банкротстве якутской компании из ГК «Сумма»
Россельхозбанк подал иск в Арбитражный суд Якутии о признании банкротом ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК), входящее в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова.
Обновлено в 09:06
Экономика
Tesla снизила цены в Китае из-за торговой войны
Американский производитель электромобилей Tesla объявил о снижении цен в Китае на различные варианты Model S и Model X, что аналитики сочли попыткой компенсировать влияние новых пошлин, введенных на фоне американо-китайской торговой войны.
Обновлено в 09:36
Экономика
Московская биржа с 30 ноября приостановит торги акциями «АвтоВАЗа»
«Приостановить с 30 ноября 2018 года торги ценными бумагами, включенными в раздел "Третий уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с поступившим организации требованием о выкупе эмиссионных ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах"», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:02