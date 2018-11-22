В ходе пленарного заседания Госдума в третьем, окончательном чтении приняла правительственный закон о продлении заморозки накопительной пенсии в России до 2021 года. Трансляция велась на официальном сайте нижней палаты парламента.

Госдума продлила заморозку накопительной пенсии до 2021 года

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