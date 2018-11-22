Экономика
Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2021 года
Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2021 годаИзвестия04:52
В России с 2014 года действует мораторий на формирования пенсионных накоплений. В конце 2017 года Госдума продлила «заморозку» накопительной части пенсии до 2020 года.
Известия04:52
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Энергетика
ФАС изучает неучастие «Роснефти» в биржевых торгах топливом
Федеральная антимонопольная службы (ФАС) России изучает ситуацию с неучастием "Роснефти" в биржевых торгах топливом, но решение еще не принято, сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.
Обновлено в 05:30
Экономика
Медведев сообщил о долгах предприятий ЖКХ на 200 млрд руб
Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что задолженность организаций ЖКХ перед поставщиками энергии продолжает увеличиваться.
Обновлено в 05:37
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк запустили третью торговую онлайн-площадку
Bringly стала третьей торговой интернет-площадкой совместного предприятия «Яндекса» и Сбербанка.
Обновлено в 05:28
Экономика
Forbes составил рейтинг директоров-капиталистов 2018 года
Издание Forbes ответило на вопрос, может ли наемный управленец в нашей стране стать миллиардером и составило рейтинг директоров-капиталистов.
Обновлено в 05:31
Финансы
Кудрин заявил, что полная дедолларизация не нужна
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает рубль не настолько стабильной валютой, чтобы полностью переходить на расчеты в рублях.
Обновлено в 05:38
Недвижимость
В Москве заключено рекордное число сделок на первичном рынке жилья
Управление Росреестра по Москве в октябре зарегистрировало рекордное число сделок на первичном рынке жилья — более 8 тысяч договоров долевого участия в строительстве (ДДУ).
Обновлено в 05:36
Энергетика
Топливный союз заявил о риске закрытия независимых АЗС
Позже Козак заявил, что ФАС и Минэнерго до конца года проверят долю независимых АЗС на региональных рынках, и в случае монопольного положения с ними тоже будет подписано соглашение по ценам.
Обновлено в 05:11
Экономика
Власти назвали возможные сроки переезда Минкомсвязи в «Москва-Сити»
Летом 2017 года Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минстрой и Минпромторг попросили премьер-министра Дмитрия Медведева организовать переезд министерств в «Москва-Сити».
Обновлено в 04:39
Финансы
Рубль слабо изменился к доллару и евро на старте торгов четверга
Доллар США немного снижается, евро растет на Московской бирже в четверг утром, рубль почти не меняется к бивалютной корзине с учетом разнонаправленной динамики в основных валютных парах.
Обновлено в 02:52
Экономика
Tesla снижает цены в Китае из-за торговых войн
Американская компания Tesla снизила цены на свои электромобили в Китае — в некоторых случаях на четверть.
Обновлено в 05:10
Экономика
Карты «Мир» заработают в Турции
Центробанк ведет переговоры с баками Турции о работе российских карт "Мир" в этой стране.
Обновлено в 05:08
Экономика
Пенсионный возраст в Японии планируют поднять до 70 лет
Правительство Японии намерено поднять планку пенсионного возраста в стране до 70 вместо нынешних 65 лет для продолжения экономического роста в условиях быстрого "старения" населения, сообщает в четверг агентство Киодо со ссылкой на проект доклада специальной комиссии по этому вопросу.
Обновлено в 05:41
Политика
Медведев напомнил о плане КПСС жить при коммунизме
Прогноз долгосрочного социально-экономического развития до 2036 года должен быть взвешенным и строгим, заявил 22 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
Обновлено в 05:15
Экономика
Акции O1 Properties обошлись кипрской RT&I в $377 млн
Кипрская компания Riverstretch Trading & Investments (RT&I) купила акции O1 Properties Бориса Минца за 376,95 миллиона долларов, говорится в отчете "O1 Груп Финанс" за третий квартал.
Обновлено в 05:13
Экономика
Ухудшен прогноз роста экономики России
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила прогноз роста ВВП России с 1,8% до 1,6% в 2018 году.
Обновлено в 05:04