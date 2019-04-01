Политика

Госдума продлила работу согласительной комиссии по закону о хостелахREGNUM вчера в 07:04

Работа согласительной комиссии Госдумы и Совфеда по преодолению разногласий в законе о запрете размещения хостелов в жилых домах продолжится до 10 апреля, но итоговый вариант закона депутаты могут рассмотреть на пленарном заседании уже 4 апреля.
Читать в источнике
Вячеслав Володин
При этом напомню, что принятый Государственной думой закон не запрещает хостелы, а ограничивает их расположение в жилых многоквартирных домах, позволяя бизнесу размещать хостелы на первых этажах домов с отдельным входом, чтобы не доставлять неудобств жильцам.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС 01 апреля в 09:41

Подробнее о событии

Госдума продлила работу согласительной комиссии по закону о хостелах

РИА Новостивчера в 06:50

Госдума продлила до 10 апреля работу согласительной комиссии по закону о хостелах

ТАССвчера в 07:08

Госдума продлила срок работы согласительной комиссии по закону о хостелах до 10 апреля

Парламентская газетавчера в 06:54

Комиссия Госдумы по преодолению разногласий по закону о хостелах продлит работу до 10 апреля

Агентство Москвавчера в 06:57

Государственная Дума продлила сроки работы согласительной комиссии по закону о хостелах

Государственная Дума РФвчера в 06:48

Совет Думы должен обсудить сегодня судьбу законопроекта о хостелах

Эхо Москвы31 марта в 20:02

Совет Думы обсудит дальнейшую работу по отклоненному Советом Федерации закону о хостелах

Интерфакс31 марта в 05:53
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 11:33, Ашберн
Баскетбол

Люк Уолтон: чтобы остановить Расселла Уэстбрука, нужно два-три человека

Обновлено в 04:13
Происшествия

Задержанный в Варшаве россиянин с детьми попросил убежища в Польше

Россиянин Денис Лисов, которого задержали вместе с тремя детьми в Варшаве 1 апреля, попросил убежища в Польше, поскольку ему необходима защита от властей Швеции.
Обновлено в 07:57
Культура

Боровицкую башню реконструируют для прохода в Кремль

Правительство установило 1 сентября в качестве срока, до которого в соответствии с законодательством РФ должна быть утверждена проектная документация на ряд объектов капитального строительства, финансируемых из бюджета.
Обновлено в 06:55
Наука

Учёные распечатали уникальный имплантат для черепа на 3D-принтере

Исследователи из Университета Миннесоты распечатали уникальный имплантат для черепа на 3D-принтере.
Обновлено в 07:17
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Федор Конюхов рассказал, как он пережил сильный шторм в океане

Обновлено в 10:31
Происшествия

Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде

Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Наука

Изменение 3D-генома подавило работу образующих рак генов

Обновлено 31 марта в 06:56
Футбол

На комментатора Василия Уткина совершено нападение

Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина

Будучи гостьей на празднике, Лолита поделилась в своём Instagram редкими кадрами с банкета.
Обновлено в 06:03
Кино

Названы дата и место прощания с актером Алексеем Булдаковым

Обновлено в 08:37
Общество

Россияне назвали минимальный доход, чтобы выжить

Россияне назвали минимальный доход, необходимый для выживания, передает РБК.
Обновлено в 01:43
Космос

НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner

НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Обновлено в 11:17
Экономика

Россиянам хотят перечислять зарплату по номеру телефона

Центробанк прорабатывает возможность выполнения переводов физлицам от юрлиц в системе быстрых платежей, в том числе для зачисления зарплат, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:31
Армия и оружие

В России обнаружили «парапсихологический спецназ»

По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено в 10:11
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова пригрозил Макгрегору за оскорбление жены бойца

Менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на оскорбление жены бойца со стороны ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:45
Политика

Охлобыстин оправдал назвавшего его идиотом Зеленского

Обновлено в 09:07
Спорт

RAMZES666 попал в российский список «30 до 30» от Forbes

Роман RAMZES666 Кушнарёв вошёл в лонг-лист рейтинга «30 до 30» в категории «Спорт и киберспорт», составленный российской редакцией журнала Forbes.
Обновлено в 08:50
Культура

Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным

Обновлено в 09:38
Политика

Путин предложил построить АЭС в Казахстане

Обновлено в 10:58
Экономика

Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс

Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие

ВКС РФ нанесли удары по боевикам в Идлибе

ВКС России нанесли сегодня авиаудар по позициям боевиков на западе сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 08:49
Наука

Ученые нашли в Египте разграбленные гробницы времен первых фараонов

Чешские и египетские археологи обнаружили в некрополе Саккара разграбленные усыпальницы высокопоставленного чиновника и супруги фараона Джедкара, чье имя было раньше загадкой для историков.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду вместе с родственниками жертв теракта, который произошел в городском метрополитене 3 апреля 2017 года, почтил память погибших, возложив цветы рядом со станцией метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:36
Футбол

Балотелли: «Бонуччи повезло, что меня не было рядом»

Обновлено в 10:59
Игры

Borderlands 3 может стать эксклюзивом Epic Games Store

Borderlands 3 releasing on Epic Games Store (from a Twitter ad video that is now deleted) pic.twitter.com/d4v17GapWZ — Wario64 (@Wario64) 1 апреля 2019 г.
Обновлено 01 апреля в 14:40
Единоборства

Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге

Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
Общество

Минтранс отказался от идеи ввести ограничение на габариты ручной клади

Министерство транспорта отказалось от идеи вводить ограничение на габариты ручной клади при авиаперевозках и сохранит действующие правила.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Жительница Нижнего Новгорода получила 19 лет за убийство своих детей

Обновлено в 11:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное