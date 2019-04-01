Политика
Госдума продлила работу согласительной комиссии по закону о хостелахREGNUM вчера в 07:04
Работа согласительной комиссии Госдумы и Совфеда по преодолению разногласий в законе о запрете размещения хостелов в жилых домах продолжится до 10 апреля, но итоговый вариант закона депутаты могут рассмотреть на пленарном заседании уже 4 апреля.
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При этом напомню, что принятый Государственной думой закон не запрещает хостелы, а ограничивает их расположение в жилых многоквартирных домах, позволяя бизнесу размещать хостелы на первых этажах домов с отдельным входом, чтобы не доставлять неудобств жильцам.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС 01 апреля в 09:41
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Госдума продлила срок работы согласительной комиссии по закону о хостелах до 10 апреля
Парламентская газетавчера в 06:54
Комиссия Госдумы по преодолению разногласий по закону о хостелах продлит работу до 10 апреля
Агентство Москвавчера в 06:57
Государственная Дума продлила сроки работы согласительной комиссии по закону о хостелах
Государственная Дума РФвчера в 06:48
Совет Думы обсудит дальнейшую работу по отклоненному Советом Федерации закону о хостелах
Интерфакс31 марта в 05:53
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 11:33, Ашберн
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