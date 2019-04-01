Госдума продлила работу согласительной комиссии по закону о хостелахREGNUM вчера в 07:04

При этом напомню, что принятый Государственной думой закон не запрещает хостелы, а ограничивает их расположение в жилых многоквартирных домах, позволяя бизнесу размещать хостелы на первых этажах домов с отдельным входом, чтобы не доставлять неудобств жильцам.

Работа согласительной комиссии Госдумы и Совфеда по преодолению разногласий в законе о запрете размещения хостелов в жилых домах продолжится до 10 апреля, но итоговый вариант закона депутаты могут рассмотреть на пленарном заседании уже 4 апреля.

Госдума продлила работу согласительной комиссии по закону о хостелах

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