Политика
Госдума призвала экстрадировать грузинского ведущего «Рустави 2»РЕН ТВ 10:25
Члены совета Госдумы выступили за возбуждение уголовного дела против телеведущего грузинского телеканала "Рустави 2". Как сообщает ТАСС, они намерены поставить вопрос о его экстрадиции в РФ.
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Необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства, экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны.
— Вячеслав Володин, российский политикSputnik Эстония 12:00
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