Необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства, экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны.

Члены совета Госдумы выступили за возбуждение уголовного дела против телеведущего грузинского телеканала "Рустави 2". Как сообщает ТАСС, они намерены поставить вопрос о его экстрадиции в РФ.

Экономика Сыграют в бутылку: ведомства поддержали идею о приеме тары в магазинах Минприроды и Минпромторг концептуально поддержали идею провести в российских магазинах эксперимент по приему у населения тары, в том числе полимерной и стеклянной, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства.

Интернет Instagram начал предупреждать пользователей об оскорбительных сообщениях Перед публикацией комментария, где содержатся слова или выражения, на которые часто жаловались другие пользователи, она спрашивает у автора сообщения, «уверен ли он, что хочет публиковать» этот контент.

Экономика Эксперты предрекают дефолт в США в сентябре Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в этом сентябре из-за более низких, чем ожидалось, налоговых поступлений.

Транспорт В Шереметьево озвучили меры для устранения неполадок при выдаче багажа В аэропорту "Шереметьево" на пресс-брифинге подвели итоги и определили меры для устранения неполадок при выдаче багажа, сообщила глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захарова.

Финансы Торги закрылись снижением курсов доллара и евро Торги 8 июля завершились снижением курсов доллара и евро. Так, курс доллара снизился с 63,8159 руб. до 63,6823 руб. — на 13,36 коп.

Политика Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии Проект заявления Госдумы о мерах в связи с «антироссийскими провокациями в Грузии» опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Авто УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.

Политика Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Футбол Неймар вернется в «Пари Сен-Жермен» 15 июля Неймар да Силва Сантос, отец футболиста Неймара, заявил, что его сын вернется в расположение "Пари Сен-Жермен" 15 июля.

Общество «Везде мрак»: депутат Александр Басанский начал реконструкцию «Талой». Некоторые корпуса будут сносить Магаданский депутат и бизнесмен Александр Басанский дал интервью "Вести-Магадан", в котором рассказал, как идет работа по реконструкции санатория "Талая".

Происшествия Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.

Экономика Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.

Энергетика «Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома» В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по многолетнему спору «Газпрома» и «Нафтогазом» о цене поставок и объеме транзита российского газа.

Общество Названы регионы с самыми высокими доходами населения Авторы использовали для расчета рейтинга регионов по доходам соотношение медианных (медиана — уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% — ниже) среднедушевых месячных доходов населения региона в стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году.

Общество Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.

Политика Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина на «Рустави 2» В Кремле считают неприемлемым оскорбление президента России Владимира Путина в ходе эфира на канале «Рустави 2», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политика В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".

Общество Исследование: работа учителей в школах стала труднее Более 70% учителей в России отметили, что работать в школе им стало труднее.

Общество Второй иностранный язык станет обязательным в алтайских школах с 1 сентября Новый обязательный предмет появится в школах 1 сентября 2019 года для 5, 7, 8, 9 и некоторых шестых классов.

Шоу-бизнес Лолита красила перила и мыла полы в подъезде Сегодня певица Лолита признается – из всех вредных привычек, которые только можно придумать, она себе оставила только мат.

Происшествия Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.

Музыка Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия» Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.

Экономика До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.

Экономика Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.

Армия и оружие В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.