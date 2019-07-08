Политика
В Госдуме призвали экстрадировать в Россию ведущего «Рустави 2»RT на русском 10:21
Члены Совета Госдумы считают, что оскорбившего российского президента Владимира Путина ведущего «Рустави 2» Георгия Габунию нужно экстрадировать в Россию и судить. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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Политика
Названы попадающие под «регуляторную гильотину» ведомства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень федеральных органов и видов госконтроля, на которые распространится «регуляторная гильотина».
Обновлено в 11:44
Общество
В Смоленске обнаружили возможные останки соратника Наполеона
Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске ученые обнаружили захоронение с останками, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену, который был ближайшим соратником императора Наполеона Бонапарта.
Обновлено в 10:51
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Общество
Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 12:11
Политика
Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
Начальник отдела МВД по Басманному району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Кино
Трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы» появился в Сети
Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы" опубликовали в Сети.
Обновлено в 11:50
Политика
Зеленский приказал возить жителей Донбасса к мосту в Станице Луганской
Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля Зеленский заявил, что Киев начнет восстанавливать мост в Станице Луганской и водоснабжение населенных пунктов Донбасса.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Избитой ингушской девочке придется ампутировать правую кисть
Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются.
Обновлено в 09:31
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Кино
Скончался режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено в 10:54
Здоровье
Военные врачи сделали прививки коллегам и пациентам психоневрологического интерната Тулуна
Военнослужащие медслужбы Центрального военного округа провели вакцинацию более 200 сотрудников и пациентов психоневрологического интерната в пострадавшем от паводков Тулуне в Иркутской области.
Обновлено в 09:50
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве
Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 10:14
Политика
Британский МИД расследует утечку писем посла с критикой Трампа
МИД Великобритании расследует утечку дипломатической корреспонденции посла Соединенного Королевства в США Кима Даррока, в которой он нелестно отзывается о президенте Дональде Трампе и его администрации.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы.
Обновлено в 11:20
Футбол
Двое игроков «Ротора» могут пополнить «Новосибирск»
Как стало известно «Матч ТВ», на сборе «Новосибирска» в Подмосковье находится бывший полузащитник «Оренбурга» Алексей Друзин.
Обновлено в 12:04
Политика
МИД России ответил на мат в эфире грузинского телеканала «Рустави 2»
МИД России «категорически» осуждает прозвучавший в адрес президента России мат в эфире грузинского канала «Рустави 2», говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал»
Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.
Обновлено в 11:40
Авто
Доля импорта автомобилей в Россию за 10 лет упала втрое
Обновлено в 08:08
Путешествия
Из Грузии вернулись все организованные российские туристы
В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено в 09:59
Авто
Nissan вывел на рынок обновленный пикап Nissan Navara
В Европе стартовали продажи модернизированного пикапа Nissan Navara.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
США призвали Германию отправить в Сирию свои сухопутные войска
Американские власти призывают Германию отправить сухопутные войска на северо-восток Сирийской Арабской Республики для частичной замены американских.
Обновлено вчера в 06:51
Спорт
Рассказавшая о «правильном допинге» фигуристка будет выступать за Украину
Шаботова стала известна после того, как во время общения с подписчиками в инстаграме заявила, что для успешного выступления необходимо пить "правильный допинг".
Обновлено в 08:59
Политика
Министр экономики ФРГ обосновал необходимость «Северного потока-2»
Как пояснил Альтмайер, «речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки», что очень важно с учетом того, что потребность экономики ФРГ в природном газе в ближайшие годы существенно вырастет.
Обновлено в 05:28
Политика
Зеленский предложил Путину встретиться
Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери
В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25