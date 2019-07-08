Члены Совета Госдумы считают, что оскорбившего российского президента Владимира Путина ведущего «Рустави 2» Георгия Габунию нужно экстрадировать в Россию и судить. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В Госдуме призвали экстрадировать в Россию ведущего «Рустави 2»

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