Политика

В Госдуме призвали экстрадировать в Россию ведущего «Рустави 2»RT на русском 10:21

Члены Совета Госдумы считают, что оскорбившего российского президента Владимира Путина ведущего «Рустави 2» Георгия Габунию нужно экстрадировать в Россию и судить. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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В Госдуме хотят, чтобы ведущего «Рустави 2» судили по российским законам

Sputnik Грузия11:19

В Госдуме призвали экстрадировать в Россию ведущего «Рустави 2»

RT на русском10:21

В Госдуме выступили за возбуждение уголовного дела в отношении ведущего «Рустави 2»

ТАСС10:46

В Госдуме предложили экстрадировать оскорбившего Путина ведущего в Россию

РБК10:38

В Госдуме захотели экстрадировать оскорбившего Путина журналиста из Грузии в Россию

Интерфакс10:24

Госдума предложила экстрадировать в Россию ведущего «Рустави 2»

РИА Новости10:55

Володин считает, что журналиста «Рустави 2» нужно экстрадировать в РФ и судить

Дума ТВ10:09
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Происшествия

В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель

Обновлено в 11:25
Политика

Названы попадающие под «регуляторную гильотину» ведомства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень федеральных органов и видов госконтроля, на которые распространится «регуляторная гильотина».
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В Смоленске обнаружили возможные останки соратника Наполеона

Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске ученые обнаружили захоронение с останками, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену, который был ближайшим соратником императора Наполеона Бонапарта.
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Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
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Общество

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Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 12:11
Политика

Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве

Начальник отдела МВД по Басманному району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Кино

Трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы» появился в Сети

Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы" опубликовали в Сети.
Обновлено в 11:50
Политика

Зеленский приказал возить жителей Донбасса к мосту в Станице Луганской

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля Зеленский заявил, что Киев начнет восстанавливать мост в Станице Луганской и водоснабжение населенных пунктов Донбасса.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Избитой ингушской девочке придется ампутировать правую кисть

Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются.
Обновлено в 09:31
Политика

Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам

Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Кино

Скончался режиссер Владимир Златоустовский

Обновлено в 10:54
Здоровье

Военные врачи сделали прививки коллегам и пациентам психоневрологического интерната Тулуна

Военнослужащие медслужбы Центрального военного округа провели вакцинацию более 200 сотрудников и пациентов психоневрологического интерната в пострадавшем от паводков Тулуне в Иркутской области.
Обновлено в 09:50
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика

Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 10:14
Политика

Британский МИД расследует утечку писем посла с критикой Трампа

МИД Великобритании расследует утечку дипломатической корреспонденции посла Соединенного Королевства в США Кима Даррока, в которой он нелестно отзывается о президенте Дональде Трампе и его администрации.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы.
Обновлено в 11:20
Футбол

Двое игроков «Ротора» могут пополнить «Новосибирск»

Как стало известно «Матч ТВ», на сборе «Новосибирска» в Подмосковье находится бывший полузащитник «Оренбурга» Алексей Друзин.
Обновлено в 12:04
Политика

МИД России ответил на мат в эфире грузинского телеканала «Рустави 2»

МИД России «категорически» осуждает прозвучавший в адрес президента России мат в эфире грузинского канала «Рустави 2», говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал»

Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.
Обновлено в 11:40
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Доля импорта автомобилей в Россию за 10 лет упала втрое

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Из Грузии вернулись все организованные российские туристы

В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
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Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

Обновлено в 10:44
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Nissan вывел на рынок обновленный пикап Nissan Navara

В Европе стартовали продажи модернизированного пикапа Nissan Navara.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие

США призвали Германию отправить в Сирию свои сухопутные войска

Американские власти призывают Германию отправить сухопутные войска на северо-восток Сирийской Арабской Республики для частичной замены американских.
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Рассказавшая о «правильном допинге» фигуристка будет выступать за Украину

Шаботова стала известна после того, как во время общения с подписчиками в инстаграме заявила, что для успешного выступления необходимо пить "правильный допинг".
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Министр экономики ФРГ обосновал необходимость «Северного потока-2»

Как пояснил Альтмайер, «речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки», что очень важно с учетом того, что потребность экономики ФРГ в природном газе в ближайшие годы существенно вырастет.
Обновлено в 05:28
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Зеленский предложил Путину встретиться

Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске.
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