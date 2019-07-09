Политика
Госдума приняла заявление об экономических мерах против ГрузииРИА Новости 06:19
Государственная Дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
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Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента.
— Вячеслав Володин, российский политикКоммерсантъ вчера в 16:39
с чего всё началось
Госдума попросит правительство и президента России ввести экономические санкции против Грузии, следует из проекта заявления, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента.Ведомостивчера в 14:27
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