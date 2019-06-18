Политика
Госдума приостановила действие ДРСМДРосбалт 05:50
Госдума приостановила действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает корреспондент «Росбалта». Договор была подписан в 1987 году между СССР и США. После распада СССР сторонами ДРСМД также формально являются Белоруссия, Казахстан и Украина.
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Ситуация всем давно известная и понятная, решение принимается в ответ на фактический выход США из ДРСМД.
— Сергей Цеков, политикРИА Новости 05:52
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Шхагошев прокомментировал принятие Госдумой закона о приостановке участия России в ДРСМД
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