Политика

Госдума приняла заявление об экономических санкциях против ГрузииОбщественная служба новостей 06:41

Государственная дума РФ порекомендовала правительству страны рассмотреть возможность применения экономических санкций в отношении Грузии, а соответствующие предложения позже представить главе государства.
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Вячеслав Володин
Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента.
— Вячеслав Володин, российский политикКоммерсантъ вчера в 16:39
с чего всё началось

Государственная Дума поддержала введение санкций в отношении Грузии

«В связи с продолжением недружественных действий Государственная Дума рекомендует Правительству РФ рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных Федеральным законом «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», и внести соответствующие предложения Президенту РФ», — сказано в документе.
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