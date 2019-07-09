«В связи с продолжением недружественных действий Государственная Дума рекомендует Правительству РФ рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных Федеральным законом «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», и внести соответствующие предложения Президенту РФ», — сказано в документе.

с чего всё началось

Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента.

Государственная дума РФ порекомендовала правительству страны рассмотреть возможность применения экономических санкций в отношении Грузии, а соответствующие предложения позже представить главе государства.

Госдума приняла заявление об экономических санкциях против Грузии

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