Политика
Госдума приняла заявление об экономических санкциях против ГрузииОбщественная служба новостей 06:41
Государственная дума РФ порекомендовала правительству страны рассмотреть возможность применения экономических санкций в отношении Грузии, а соответствующие предложения позже представить главе государства.
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Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента.
— Вячеслав Володин, российский политикКоммерсантъ вчера в 16:39
с чего всё началось
«В связи с продолжением недружественных действий Государственная Дума рекомендует Правительству РФ рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных Федеральным законом «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», и внести соответствующие предложения Президенту РФ», — сказано в документе.Государственная Дума РФ05:57
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:42, Вашингтон
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